Utrpení nekončí, nejhůř hodnocená hra na Steamu se opravy jen tak nedočká

Zatímco FIFA od Electronic Arts se v letošním ročníku soustředila spíš na vylepšování dobře známých mechanismů (a jak si můžete přečíst v naší recenzi, docela se jí to povedlo), konkurenční Pro Evolution Soccer se vydal cestou radikálních změn. Bohužel žádná z nich nebyla k lepšímu.

Kdyby nešlo o jedinou konkurenci Fify, tak by snad některé chyby eFootballu mohly být i vtipné.

Hra eFootball 2022, jak se tato zavedená série nově jmenuje, je obsahově chudá, na pohled ošklivá, na ovládání nepříjemná a především zcela rozbitá. Komunita se předhání ve sdílení vtipných obrázků, z kterých je evidentní, že hra měla ještě dlouho zůstat ve fázi testování (viz náš článek). Co už je méně vtipné, je skutečnost, že jde s pouhými 12 % kladných reakcí o nejhůř hodnocený titul z celého katalogu Steamu. A že tam tedy díky absenci jakýchkoli vstupních pravidel najdeme skutečné poklady (viz náš článek).

Autoři samozřejmě přislíbili opravy, na ty už však čekáme téměř měsíc. A ještě nějaký ten pátek si počkáme, protože slibovaná záplata, naplánovaná na 28. října, se odkládá na neurčito. Důvody nebyly podrobněji vysvětleny, ale spíš než pandemie koronaviru to vypadá jednoduše na příliš veliké množství práce, které programátory z Konami ještě čeká.