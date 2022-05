Rozchod po téměř 30 letech, Electronic Arts končí se značkou FIFA

První díl fotbalové série FIFA od vydavatelství Electronic Arts vyšel již v roce 1993. Od té doby se pod tímto názvem prodalo více než 325 milionů kopií a i když se japonské Konami s konkurenční sérií Pro Evolution Soccer (dnes už eFootball) snažilo seč mohlo, značka nesoucí zkratku Mezinárodní federace fotbalových asociací se stala prakticky synonymem sportovních videoher.

Kromě názvu přijde FIFA i o licenci na Mistrovstí světa a Euro.

EA Sports bylo často vytýkáno, že většina změn mezi jednotlivými ročníky je pouze kosmetických, na druhou stranu proč měnit něco, co funguje? Série si dokázala udržet svoji kvalitu i s příchodem konzolí nové generace (viz naše recenze posledního dílu) a díky režimu FUT ve kterém si hráči nakupují sběratelské kartičky skutečných fotbalistů, z nichž se pak snaží poskládat optimální tým, je bez nejmenšího přehánění zlatým dolem.

Po třiceti letech úspěšné spolupráce se ovšem obě organizace rozhodly neprodloužit stávající smlouvu a tak letošní ročník bude tím posledním od EA, který vyjde pod klasickým číslováním. Není to úplně překvapivé, na veřejnost totiž prosáklo, že FIFA za čtyřletý cyklus požadovala rovnou miliardu dolarů (viz náš článek).

Problematika autorských práv je v případě fotbalu komplikovaná. FIFA například nemohla nabídnout tým Juventus FC,

Fanoušci se však nemusí bát, že by snad kvůli tomu přišli o licence skutečných fotbalistů. Aktuální nabídka přibližně 19 tisíc hráčů z více než 700 týmů z 30 světových lig se možná dočká dílčích změn, ve své většině by ovšem měla zůstat, když už ne se dále rozrůstat. Kdo ví, třeba se brzy dočkáme i návratu české ligy.

Chybět budou oficiální licence na zásadní turnaje, jako je mistrovství světa nebo Euro. Vynahradit by to ovšem měla bohatší nabídka herních režimů, které prý dosud narážely na odpor konzervativců z FIFA.

Fotbalová série se tedy nově bude jmenovat EA Sports FC a podporu jí už vyhlásila Jihoamerická fotbalová konfederace CONMEBAL i přední světové kluby jako Real Madrid, Liverpool FC, Borrusia Dortmund, Paris St. Germain a mnozí další.

I prezident FIFA Gianni Infantino ovšem v rozchodu vidí velikou příležitost a ujistil, že licenci rádi poskytnou jiným zájemcům. Dokonce šel tak daleko, že se obrátil přímo na hráče a fotbalové fanoušky s tím, že jedině pod značkou FIFA „najdou autentickou a opravdovou fotbalovou hru.“

Značka FIFA prý bude pokračovat, otázkou je v jaké podobě.

V tomto ohledu si ovšem dovolíme zapochybovat. Jakkoliv máme proti sérii od dlouhodobé EA výhrady, postavit alespoň trochu konkurenční fotbalovou sérii na zelené louce se zdá až příliš ambiciózní úkol.

A to i kdyby se tohoto úkolu mělo nakrásně chopit zkušené Konami. Jejich poslední eFootball byl totiž vyloženě pro smích (viz náš článek) a podle Metacriticu šlo o vůbec nejhůře hodnocenou hrou loňské roku (viz náš článek).

Tak trochu tušíme, že odpovědné páprdy z korupcí a klientelismem skrz naskrz prolezlé organizace čeká krutý střet s realitou. Většině hráčů totiž je srdečně ukradené, na jak pojmenovanou ikonku klikají, když si chtějí zahrát virtuální fotbal.