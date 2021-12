Zkuste, jaké to je být sériový vrahem. Epic rozdává Dead by Daylight

Už to jsou více než dva roky, co nám digitální obchod s hrami Epic Store pravidelně rozdává zajímavé hry zdarma. Ne všechny sice můžeme bez uzardění doporučit, ale rozhodně platí, že si díky nim hráči mohou snadno rozšířit obzory a poznat krásu žánrů, které by si jinak nejspíše asi nevyzkoušeli.

Vrah hraje z pohledu vlastních očí, všichni ostatní z nadhledu.

Aktuální hororová hra Dead by Daylight je typickým příkladem. Už v době vydání byla obrovským hitem, díky tomu, že byla zahrnuta ve službách PlayStation Plus a Game Pass, se dnes může pochlubit více než 36 miliony hráčů.

Její pravidla jsou jednoduchá. Ovšem v tomto případě bezezbytku platí, že v jednoduchosti je síla. Hra je určena pro pět lidí, jeden z nich je vrah, který je jako jediný ozbrojený a jeho úkolem je zabít všechny ostatní. Zbylí čtyři hrají za jeho oběti, musí spolupracovat a postupným spuštěním pěti generátorů si otevřít únikovou cestu. Vraha mohou maximálně zdržet, nikoliv však zcela vyřadit.

Takto napsáno to možná nevypadá nijak extra zajímavě, pokud však máte po ruce čtyři přátelé, rychle poznáte, že jde o jednu z nejlepších asynchronních multiplayerů vůbec.

Hru si můžete aktivovat zdarma na tomto odkazu, poté vám hra zůstane v knihovně napořád. Pokud se vám bude líbit a pocítíte touhu autory odměnit, můžete si koupit některý z mnoha dostupných DLC, které do hry přidávají slavné zabijáky z osvědčených hororových sérií jako je třeba Saw, Resident Evil, Noční můra z Elm Street nebo Texaský masakr motorovou pilou.