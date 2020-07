Epic slíbil hráčům zdarma Conan Exiles, nakonec si to rozmyslel

Za rok a půl, co nám Epic pravidelně rozdává hry zdarma, už jsme trochu zmlsali a moc dobře si vybíráme, která vůbec stojí za to, abychom vás o ní informovali speciálním článkem. Online RPG Conan Exiles, které nám bylo od minulého týdne slibováno, určitě za zmínku stálo. Už jen kvůli tomu, že si ve hře můžete měnit velikost přirození, takže bych se mohl při vymýšlení titulku vyřádit.

Conan Exiles se nejvíce proslavila možností editovat velikost pánského pohlaví.

Jenže když se konečně ve čtvrtek na stránkách Epic Store objevila nová nabídka, po Conan Exiles ani stopy. Místo něj se tam objevila jen plošinovka Hue.

Nic proti ní, na Metacriticu má hodnocení 79 %, jenže jsem ji nehrál a podle obrázků ani nedokážu říct, v čem by mělo být její hlavní kouzlo.

Nebylo to poprvé, co Epic slib nedodržel, a tak jsem nad tím mávl rukou, ostatně to samé se minulý měsíc stalo i dinosauřímu ARKu, který vyšel o týden později. Zajímavé to začalo být až ve chvíli, kdy Epic zveřejnil oficiální vysvětlení, proč že Conan nebude. Prostě si to prý rozmysleli.

Pretty lame, guys. Poorly worded statement too; very dismissive. How about you "decide" before making an announcement next time? — Incentiv (@IncentivUK) July 2, 2020

Od herních společností jsme zvyklí na spoustu prázdných slibů a falešných reklam, ale toto je přeci jenom silná káva. Žádné výmluvy na neočekávatelný problém, vyjádření podpory menšinám, doladění technický detailů, dramatickou změnu okolností, ani nic jiného z toho, na co se nadnárodní korporace poslední dobou obvykle vymlouvají. Prostě si to v Epicu rozmysleli a Conana se jim zadarmo dát nechce.

Ano, upřímnost se sice cenní, ale přeci jen bychom čekali alespoň omluvu, někdo se třeba těšil a teď mu to může být líto.