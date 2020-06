Nepropásněte! Dinosauří Ark slaví pět let a je dočasně zadarmo

Určit datum vydání u her, které prošly režimem předběžného přístupu, je obtížné, ale autoři onlinovky Ark tvrdí, že právě slaví pět let, tak jim to budeme věřit. I když v době vydání sbírala hra jen lehce nadprůměrné recenze, u hráčů se stala hitem a za pouhý měsíc prodala milion kopií. O rok později to bylo již pět milionů a k dnešnímu dni je to prý neuvěřitelných šestnáct milionů.

Jak je to možné? Může za to především její fantastický svět, ze kterého asi všem historikům vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Nejen že se v něm najednou vyskytují lidé a dinosauři pohromadě, oni na nich dokonce jezdí a ještě po sobě střílejí z automatických zbraní.

Žánrově můžeme Ark zařadit mezi kooperativní survival akce, ve kterých běháte po otevřeném světe, sbíráte vzácné suroviny a snažíte se nenechat se zabít. Pro ostřílené vlky samotáře jsou k dispozici i singleplayerové režimy, ale hlavní síla hry je v interakci s ostatními hráči.

Hru si po dobu jednoho týdne můžete aktivovat na této adrese, poté vám zůstane v knihovně již napořád. Od 17. června bude nahrazena zase jinou hrou.