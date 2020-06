Poláci zařadili na seznam doporučené četby počítačovou hru

Na rozdíl od většiny válečných her nejde v This War of Mine od polského týmu 11 bit studios o to porazit nepřátele, ale prostě jen přežít. Namísto ostřílených hrdinů dostanete pod kontrolu několik civilistů, vaším úkolem je pak udržet je při životě co nejdéle (viz naše recenze). Hra se dělí na dvě stále se střídající části. Ve dne se staráte o zdokonalování vašeho přístřešku, výrobu předmětů a zajištění životních potřeb postav, v noci se pak vydáváte na výpravy po okolí hledat zásoby. Ty jsou nezbytné k tomu, aby vaše komunita přežila další den a strádala co nejméně.

This War of Mine vám o hrůzách války řekne rozhodně více než třeba Hemingwayovo Komu zvoní hrana.

Během hraní vás čeká obrovské množství nelehkých morálních voleb, které nemají jednoznačně správné řešení. Okradete sousedy o léky pro vaše děti? Zastřelíte náhodného kolemjdoucího, aby neprozradil váš úkryt? A co uděláte s kolegou, který neustále podkopává morálku celé skupiny?

This War of Mine ukazuje válku v celé své odpornosti a jde o nebývale syrové dílo se společenským přesahem. Polské ministerstvo vzdělávání proto tuto videohru zařadilo na seznam doporučené literatury pro studenty humanitních oborů, jako je sociologie, etika, filozofie nebo historie. Pro všechny studenty, kterým bylo již 18 let, bude navíc k dispozici na všech polských středních školách k zahrání zcela zdarma.

Jde o neobvyklý krok, obzvláště vzhledem k faktu, že v This War of Mine příliš textu není, ovšem je potřeba jít s dobou. Jak řekl šéf vývojářského studia Grzegorz Miechowski: „Hry jsou umění. Moderní přirozenou a atraktivní cestou promlouvají k mladé generaci skrze jazyk interakce. Hry mohou mluvit o všech tématech – emocích, pravdě, boji dobra se zlem, lidskosti, utrpení. V tom jsou stejné jako literatura.“

Samozřejmě, většina nejznámějších videoher jsou jen ryze konzumní produkty, jejichž cílem je vydělat svým vydavatelům spoustu peněz. Díky stále rostoucímu vlivu nezávislých tvůrců se ale tohoto média začíná využívat stále kreativněji. This War of Mine je dokonalý příklad toho, jak by to mělo vypadat, navzdory svému mrazivému obsahu jde přitom o snadno přístupný titul, jehož pravidla snadno pochopí každý.

Zařazení na oficiální seznam doporučené literatury je sice pro autory veliká čest, dlužno ovšem podotknout, že se videohry při výuce používají i u nás. Jako nejlepší příklad můžeme uvést historickou hru Attentat 1942 pojednávající o událostech tzv. heydrichiády.