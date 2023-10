Ruská hra Indika vzniká v exilu, kritizuje pravoslavnou církev

This War of Mine je patrně nejznámější protiválečnou hrou, která kdy spatřila světlo světa (viz naše recenze). Zoufalý boj civilistů v rozbombardovaném městě nepříjemně realisticky ukazuje, kam až jsou lidé schopní zajít, aby přežili. Nikoho tak asi nepřekvapilo, že její vývojáři z polského studia 11bit byli jedněmi z prvních na herní scéně, kdo tvrdě odsoudil vojenskou agresi na Ukrajině a zapojil se do finanční pomoci.

Minimálně zasazením dokáže Indika zaujmout.

I proto Dmitryj Světlov, šéf nezávislého ruského studia Odd Meter, které pod křídly 11bit připravuje neobvyklou hru Indika, očekával, že už před více než rokem navázaná spolupráce bude rychle ukončena. Ale nestalo se… Navzdory tomu, že patří ke znepřáteleným národnostem, sdílejí zaměstnanci obou studií stejné hodnoty. Indika je totiž obžalobou pravoslavné církve a možná i obecně náboženství jako takového, které ve jménu lásky a míru napáchalo na světě spoustu zla. Sám Světlov připomíná, že v dnešní době je církev důležitým prvkem ruské propagandy a sama vybízí lidi k tomu, aby šli zabíjet na Ukrajinu.

Za podobná prohlášení by mohl dostat v Rusku až dvacet let, s většinou týmu se proto přesunul do Kazachstánu a je smířený s tím, že se do rodné země nikdy nevrátí.

Jako zdroje inspirace autoři uvádí dílo spisovatelů Bulgakova a Dostojevského.

Ale nebojte, Indika rozhodně nebude doslovná a prvoplánovitá protiválečná agitka. Její příběh se odehrává v devatenáctém století, hrát budeme za řádovou sestru posedlou ďáblem, která putuje surrealistickou krajinou ruského venkova a hledá odpovědi na filosofické otázky náboženství. Pokud vám to náhodou dostatečně „artové“ tak vězte, že vývojáři mezi zdroji inspirace uvádí dílo Bulgakova a Dostojevského, ve zveřejněném traileru pak zní acid jazzem nasáklý breakbeat. Evidentně nepůjde o hru pro každého, ale jak ukázal například nezapomenutelný Pathologic, i divné ruské hry se mohou stát kultem.

Bohužel i kvůli rodinným vazbám nemohl emigrovat celý tým a tak se vývoj o něco protáhne, plné verze bychom se měli dočkat někdy v prvním kvartálu příštího roku a to na PC a nových konzolích.