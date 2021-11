Rockstar se omlouvá za zpackané Grand Theft Auto a slibuje nápravu

Měla to být oslava původních her, které si půjde zahrát s drobnými vylepšeními, ať už jde o grafiku, či ovládání, i na moderních systémech. Nakonec se z Grand Theft Auto: The Trilogy (číst recenzi na Bonuswebu) vyklubal ostudný propadák, za nějž si Rockstar drze řekl plnou cenu. PC verze byla dokonce dočasně stažena z prodeje.

Můžeme namítnout, že na „definitivní edici“ nedělal přímo Rockstar, nicméně pod výsledkem je podepsaný a na kvalitu měl dohlédnout. Nejde jen o technické problémy, ale i bugy a mnoho drobných detailů, jako jsou šmouhy po pneumatikách či interaktivní boxovací pytle, které v nové verzi buď nejsou vůbec, nebo jsou odfláknuté.

„Série Grand Theft Auto – a hry, které tvoří tuto kultovní trilogii – jsou pro nás stejně výjimečné jako pro fanoušky po celém světě. Aktualizované verze těchto klasických her nebyly uvedeny na trh ve stavu, který by odpovídal našim vlastním standardům kvality nebo standardům, které naši fanoušci očekávají,“ píše Rockstar na oficiálních stránkách.

Studio má v plánu podívat se na technický stav a jednotlivé hry vylepšovat. „S každou plánovanou aktualizací se hry dostanou na úroveň kvality, kterou si zaslouží.“

Dopis hráčům zároveň oznámil záměr znovu v obchodě Rockstaru nabídnout původní verze her. Všichni, kteří si tam koupili nebo do 30. června 2022 koupí definitivní edici, získají klasické PC verze Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City a Grand Theft Auto: San Andreas zdarma.