Chystá se zřejmě i remaster čtvrtého GTA. Fanoušky to teď spíš děsí

Definitivní edice legendární trilogie her série GTA měla být v podstatě takový příjemný bonus pro ty, kteří by v letošním roce plném odkladů alespoň rádi zavzpomínali na staré dobré časy. Trojka, Vice City a San Andreas jsou v mnoha ohledech kultovní hry, jenže jejich moderní verze dělají mnohem více věcí špatně než dobře. Nedodělky a bugy se to v nich jen hemží, optimalizace pokulhává a některé prvky, jako třeba části soundtracku, zmizely nadobro (více v naší recenzi).

Vzhledem k masivnímu trendu všemožných remaků a remasterů se i přes současný propadák nabízí otázka, jaká hra bude na řadě jako další. Páté a stále poslední GTA očekává svou „next gen“ verzi v březnu, a vylepšení prastaré jedničky a dvojky si moc dobře nedovedeme představit. Co nám zbylo? Grand Theft Auto IV.

Ano, zcela jistě se teď Rockstar nebude chtít pouštět do té samé jámy lvové ihned znovu, ovšem v horizontu let 2023 a dál, proč ne? Nedělám si naději, že příštím rokem najednou všechny remaky zmizí ze scény a budeme najednou vídat jen samé nové tituly, kdepak. Vlna nostalgie je pro autory silné lákadlo, jelikož mají v podstatě velkou část práce již hotovou, ovšem potenciál výdělků není kolikrát o moc menší než u původní verze. Nintendo by mohlo vyprávět.

Vzhledem k odfláknuté povaze GTA: The Trilogy však komentáře na internetu už teď překypují obavami. Bude i tady hlavní hrdina vypadat jako postavička ze Sims? Zmizí zase znatelný kus soundtracku? Bude hra rozbitá víc, než její předchůdce? Valná většina příznivců si nic takového nepřeje, to ať radši čtyřku, kterou jsme v roce 2008 nazvali v dobové recenzi hrou roku, raději nechá Rockstar už na pokoji.

Bohužel to s Rockstarem nemáme tak jednoduché. Firma je aktuálně proslulá nejenom zkaženou edicí starých klasik, ale i sérií hrozeb pod záminkou autorských práv vstříc modderské komunitě. Studiu se zkrátka nelíbí, když jeho práci dělá někdo lépe, a ještě navíc zdarma. No a bohužel právě v posledních týdnech se jeho pozornost obrátila i proti projektům týkajícím se GTA IV.



Z toho je tak celkem jasně patrné, že stejně jako v případě trojky, Vice City a San Andreas Rockstar nikomu nedovolil udělat vylepšenou verzi, aby si pak za to samé jednou mohl účtovat peníze, připravuje si místečko i na čtyřku. Jenže v takovém případě si už opravdu nemůže dovolit stejný přístup jako současné vylepšování textur pomocí AI generace riskující úpravu vizuálního stylu nebo otřesnou optimalizaci.

Na čtyřce přitom rozhodně je co vylepšovat, pokud se modernizace uchopí za správný konec. Hráči si dlouho stěžují například na špatnou ovladatelnost při řízení aut nebo poněkud přehnaně časté telefonáty, například když bratranec hlavního hrdiny neustále volá, zda si nepůjdou zahrát bowling. Lepší by také mohla být herní umělá inteligence postaviček.

Jenže to by si na nové verzi musel dát Rockstar už opravdu záležet. V první řadě naslouchat komunitě a hru modernizovat tak, jak jen skutečně chce. No a zadruhé to nepřehánět s finální cenou, protože i kdyby byla modernizace sebelepší, pořád je to jen to samé v lepším grafickém kabátku. Podívejme se třeba na remake první Mafie, což byla vlastně úplně nová hra, ale stejně si za ní autoři účtovali v základu jen snížených 40 dolarů, tedy asi tisícikorunu.

Opravdu pevně doufám, že se Rockstar poučil. Nyní je důležité sledovat hlavně to, jak se současné fiasko podepíše na next gen verzi GTA V, zda budou na modernizaci této osm let staré hry patrné projevy opravdové autorské péče, a nebo to bude zase jen jako honem napsaný domácí úkol pět minut před začátkem vyučovací hodiny. Pak už bude opravdu veliký důvod k obavám a moc z nás se na „vylepšenou“ čtyřku těšit určitě nebude.