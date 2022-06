Fanoušci objevili vystřiženou misi v dvacet let starém GTA: Vice City

Když loni v listopadu vyšla remasterovaná verze původní trilogie Grand Theft Auto, fanoušci neskrývali zklamání. Nejenže samotné hry už nepěkně zastaraly a nesnesou srovnání s prakticky dokonalou pětkou, ale ještě bylo evidentní, že si někdo s jejich renovací příliš hlavu nelámal. Všechny tři hry byly plná bugů a přes odpornou grafiku trpěly mizernou optimalizací, když se „trhaly“ i na nových konzolích či silných PC (viz naše recenze). Našlo se ovšem i pár takových, kterým jejich odfláknutý stav udělal velkou radost.

Záběry z vystřižené mise Movie Demo z remasterovaného GTA Vice City

Mezi herní soubory se totiž nedopatřením dostaly i ty, které byly z původní verze odstraněny, a tak zvídaví fanoušci mají unikátní možnost podívat se vývojářům pod ruce. Na rovinu řečeno, většina takto objevených věcí, jako třeba vtipná pojmenování proměnných nebo programátorské poznámky, ale zajímá jen ty nejradikálnější fanoušky. Věděli jste třeba, že fiktivní restaurační řetězec Well Stacked Pizza není parodie fast foodu Domino’s, jak se dosud předpokládalo, ale konkurenčního Pizza Hut? Život s touto informací už nikdy nebude takový jako předtím, že?

Každopádně z toho obrovského množství bezvýznamných dat se youtuberovi, vystupujícímu pod přezdívkou Vadim M, podařilo najít fragmenty mise, která se nakonec do prodejní verze nedostala.

Modifikace Vice Cry na GTA 5

Z nalezeného kódu se podařilo restaurovat naskriptovanou scénu, během níž je hlavní hrdina Tony Vercetti (mimochodem nadabovaný nedávno zemřelým Rayem Liottou) propuštěn z vězení, odkud sledován dvěma gangstery odjíždí do klubu Malibu. Tam zavraždí majitele a poté se prostřílí ven jen proto, aby v následné policejní honičce zemřel při nárazu do zdi.

I když je samotný skript plný bugů a neobsahuje ani žádné rozhovory, shodla se komunita na tom, že mělo jít o natáčení filmu, ve kterém měl hráč hrát roli hlavního hrdiny a kaskadéra. Tuto teorii podporuje nejen samotný název mise (Movie Demo), ale i několik nalezených dialogů. Samotný motiv natáčení filmu pak vývojáři nakonec využili později v multiplayerové odbočce Vice City Stories, byť tedy v radikálně odlišné podobě.

Vystřihávání už hotového obsahu z her není nic až tak neobvyklého, a i když to znamená, že spousta hotové práce přijde vniveč, je to důležité pro dobro celku. Z poslední doby jmenujme například český horor Someday You’ll Return, který byl po vydání zkrácen o několik hodin obsahu. A nutno říct, že mu to prospělo (viz náš článek).