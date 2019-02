Fallout 76 nebude free 2 play. Alespoň ještě chvíli

Fallout 76 příliš neuspěl ani u kritiků (viz naše recenze), ani prodejně. Už několik dnů po vydání hra výrazně zlevnila, a tak se na internetu začaly množit dohady, že se vydavatelé připravují na změnu původního obchodní plánu a ze hry chtějí udělat free 2 play záležitost.

Tyto fámy však Bethesda na oficiálním twitterovém účtu důrazně popřela s tím, že se nezakládají na pravdě.

There is no truth to this rumor. — Bethesda (@bethesda) 22. ledna 2019

Neznamená to samozřejmě, že k tomuto kroku v budoucnu nikdy nedojde, ale aktuálně by to Bethesdě spíše uškodilo. Už tak své nejvěrnější fanoušky dostatečně naštvala nepovedenými sběratelskými edicemi (viz náš článek). Kdyby nyní ještě zjistili, že si za nemalé peníze koupili jen pár měsíců exkluzivního přístupu, asi by se na sociálních sítích strhla pořádná bouře.