Duke Nukem Begins. Podívejte se, jak měl vypadat zrušený prequel

Hra byla kvůli právním problémům se značkou Duke Nukem zrušena, nyní se tak můžeme aspoň podívat, o co jsme přišli. Gearbox si v roce 2008 najal studio Janimation, které mělo za úkol vytvořit filmovou ukázku, tedy animovanou verzi toho, jak měla hra vypadat. Šéfem projektu se stal výtvarník Gregor Punchatz, který navrhl některá monstra v původním Doomovi.

„Podílel jsem se na vývoji mnoha postav, včetně návrhu a modelování Duka. Vložili jsme všechno, co jsme měli, do vytvoření nejúžasnějšího filmového snímku, jaký kdy společnost Janimation vytvořila. Bohužel jsme se ale dozvěděli, že hra byla zrušena kvůli tehdejším právním problémům s Dukem Nukemem,“ prozradil Punchatz.

„Protože je to stále dílo, na které jsem zatraceně hrdý, vydávám ho třináct let po jeho vzniku. Celý tým, který se mnou pracoval, si zaslouží, aby byl tento trailer vypuštěn do světa.“



Duke Nukem Begins měla být third-person akce hratelná až ve čtyřech lidech. V ukázce vidíme, jak Duke svírá pistoli v každé ruce, nicméně se zde objeví i ikonický freezethrower, pomocí nějž nepřátele zmrazí a efektně rozkopne na spoustu ledových střepů.

Poslední vydanou hrou ze série tak zůstává Duke Nukem Forever z roku 2011.