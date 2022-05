ANKETA: Jak by měl podle vás vypadat návrat Duka Nukema?

Emanuel Svoboda: Tady není co řešit. Jednoznačně jako FPSko s oldschool hratelností a moderní grafikou plné hlášek, brutálního násilí a nahotinek. Akorát těch hlášek by mohlo být více původních. Obejdeme se bez vykradeného slovníku Ashe z Evil Dead.

Petr Zelený: I když jsem si s Dukem v 90. letech užil kopec legrace jak při průchodu kampaní, tak v multiplayeru s kamarády, tak v tuhle chvíli si popravdě řečeno nedokážu návrat obhroublého, blonďatého kulturisty moc představit. Jedinou možností asi je značku vrazit do pracek studiu Flying Wild Hog a doufat, že blesk udeří podruhé do stejného místa. Téhle partičce se totiž před pár lety podařilo skoro nemožné – oživit prachem zapadanou (a zapomenutou) značku Shadow Warrior a proměnit ji ve svižnou a zábavnou střílečku pro současnou generaci. Tedy až na aktuální třetí díl, který se nelíbí ani mně, ani uživatelům Steamu.

Na druhou stranu – pokud se atomový vévoda už nevrátí, tak mě to asi mrzet nebude. Hlavně mladší generace by asi nevydýchala jeho šovinismus, hrubost a zálibu ve fekálním humoru. A ve chvíli, kdy by se vývojáři rozhodli zásadně změnit Dukovu povahu, už by to zase nebyl on.

Honza Srp: Nijak, pevně doufám, že se už nikdy nevrátí. Nic proti béčkovým akčním hrdinům, ale Duke se svojí image šovinistického árijce je pro mě dnes cool asi jako obtloustlý Steven Seagal vyhřívající se ve světle Vladimira Putina. Ono tedy i v těch devadesátkách bylo mnoho lepších stříleček než Duke 3D (Terminator, Dark Forces, Blood...), takže nevidím jediný důvod vracet se zrovna k tomuhle.

Duke Nukem Forever, nikdy nevydaný prototyp z roku 2001 Duke Nukem 3D

Ondřej Zach: Ačkoliv velmi rád vzpomínám na síťové zápolení v Duke Nukem 3D, myslím si, že hláškující svalovec ideální dobu svého návratu už dávno prošvihl. Je to zkrátka moc dlouho a případný nový díl už by tak musel nabídnout víc než jen nostalgické vzpomínání. Doufat, že byl stačila jen postava Duka a nějaká kontroverzní hláška, by bylo naivní a hloupé.

Novou hru bych si představoval jako přepálenou akci, v níž Duke trousí své drsňácké hlášky. K tomu vtipné zbraně, částečně zničitelné prostředí, spoustu tajných míst k objevení a interaktivních prvků v úrovni. Namísto trapných aut a vrtulníků by Duke usedl do létajícího talíře. I když se doba změnila, pro pořádný béčko tady vidím prostor. Stačí se podívat, jak se změnila třeba série God of War.

Petr Kárník: Pro mě byl Duke Nukem králem v devadesátých letech, kdy jsem se ho napařil mraky hodin. Dnes už je to starý páprda a na kralování jsou tu jiní. Důkazem budiž po letech vydaný Duke Nukem Forever, který mě ale jako krutě nebavil a pokud by mělo vyjít další pokračování, nechá mě to zcela chladným.

Duke Nukem: Manhattan Project Duke Nukem film

Ondřej Martinů : Duka Nukema jsem úplně minul, a proto by mne jeho návrat nechal chladným. Pokud si chcete teď hned zahrát nějakou střílečku s pořádným přebytkem testosteronu, instalujte radši nové Doomy.

Jan Lysý: Já bych se asi vrátil ke kořenům s tím, že bych se nesnažil o moderní pojetí a vizuály, kvůli kterým si budete muset pořídit grafickou kartu v hodnotě malého rodinného domu. Hra z roku 2019 Ion Fury dokázala, že retro pojetí stříleček může fungovat i v dnešní době a to skvěle, tak bych neexperimentoval a pokud by tedy bylo nutné „vzkřísit“ značku Duke Nukem, pak bych odkazoval na pojetí legendárního Duke Nukem 3D. Ovšem, ideálně bych asi nechal Duka v klidu, alespoň nějakou dobu, odpočívat.

Honza Žďárský: Duke Nukem nikdy nebude hra pro masy. Pokud chce uspět, měli by přijít s podobnou hratelností, kterou značka proslavila. Žádný vymoženosti moderních her jako otevřený svět. Prostě střílečka, při které se člověk odreaguje. Duke Nukem se nikdy nebral nijak zvlášť vážně, ba naopak, nicméně je otázkou, jak by v dnešní hyperkorektní době byly přijaty některé z vtipů, poznámek nebo narážek se sexuálním podtextem. Než hru, která by ustoupila ze svých zásad a z toho, co ji činilo zábavnou, bych byl raději, kdyby tuto herní značku nechali tvůrci na pokoji a hráče raději nechali nostalgicky vzpomínat na časy minulé.

Michael Mlynář : Já vlastně ani nevím, jestli nějaké pokračování vůbec chci. Posledně se to totiž docela nepovedlo. Ani by mi nevadilo, že ta hra působila dojmem, jako bych ji navrhoval já někdy ve druhé půli devadesátek, ale ono se to místy i docela blbě hrálo a některé pasáže byly vysloveně pitomé. Pokud tedy další díl vyjde v klasickém termínu, tedy „až bude hotový“, nemám s tím nejmenší problém.