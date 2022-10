Remake hororu Dead Space se změn nebojí, extrémní brutalita však zůstane

Sice si úplně nemyslíme, že by byl první díl Dead Space z roku 2008 (naše recenze) už tak starý, aby nutně potřeboval remake, ale když už se tedy na něm pracuje, tak si ho ujít nenecháme. Po více než roce od oznámení totiž vývojáři konečně předvedli pořádnou ukázku z hraní, a vypadá to báječně.

Hra sice ještě nevyšla, ale tady už máte návod.

Remake poběží na novém enginu a vyjde jen na PC a nových konzolích, takže si vývojáři mohli pořádně vyhrát s realistickým nasvětlením, které je v hororovém žánru jedním z klíčových prvků navození atmosféry. Tím dalším je pak co nejpůsobivější zobrazení hnusu a ani tady nový Dead Space nezaostává. Nechutné nekromorfy je kromě obligátní rány do hlavy možné zlikvidovat i postupným ustřelováním jejich končetin, což, jak asi tušíte, je poměrně krvavá záležitost.

V ukázce je vidět, jak vystřelený projektil doslova odtrhává maso z kostí, v plné verzi se pak počítá i s takovými detaily, jako že ustřelená končetina nemusí prostě odletět do dáli, ale zůstane povlávat na cárech kůže. Mňam.

Remake sice slibuje věrnost originálu, ne ovšem na úkor potlačení moderních technologií. Mimo jiné to bude znamenat, že se hra obejde bez jediného střihu a podobně jako třeba v God of War se bude kamera plynule přesouvat, aby dokázala zprostředkovat co nejpůsobivější záběry.

Vydání je naplánováno na 27. ledna, což vytváří poměrně zajímavou situaci. Ani ne dva měsíce předtím, konkrétně tedy 2. prosince, totiž vychází žánrově velmi podobná hra The Callisto Protocol, pod kterou je podepsaný právě hlavní autor původního Dead Space Glen Schofield. Raději už se tak předzásobte plenami, hrozí, že dojdou.