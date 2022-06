Vývojáři sledovali záběry umírajících lidí, aby byla jejich hra realistická

O tématice násilí v počítačových hrách se mluví už od doby, kdy se shluky pixelů poprvé podařilo zformovat ve tvar alespoň vzdáleně připomínající lidskou postavu (viz náš retro článek). Jenže zatímco tehdy se vývojáři opírali jen o lidskou fantazii, dnes mají díky moderním technologiím možnost prezentovat násilí v hrůzně naturalistické podobě.

Brutalita v kombinaci s detailní grafikou nebude jistě pro každého.

Autoři chystaného hororu The Callisto Protocol, což je v podstatě neoficiální pokračování série Dead Space, se v tomto ohledu snaží jít ještě o krok dál a i když je jejich hra o boji proti vesmírným příšerám, chtějí, aby všechny zobrazené nechutnosti působily co nejvíce realisticky. Kromě klasických žánrových filmů, jako je třeba Věc nebo Horizont události, pak za svoji inspiraci označují i záběry skutečného násilí vykonávaného na lidech a zvířatech. „I když jejich sledování rozhodně nebylo tak zábavné, z hlediska inspirace pro vytváření realistických vizuálů a zážitků to byly ty nejsnáze zapamatovatelné a nejcennější materiály,“ prozradil pro magazín PCGamesN jeden z hlavních návrhářů Chris Stone.

Už v Dead Space 2 byly násilné scény pro někoho až příliš.

Takto poctivý přístup se ovšem nakonec vývojářům může vymstít, protože dlouhodobé vystavení takto syrovému obsahu se na jejich povahách může chtě nechtě podepsat. Magazín Kotaku před dvěma lety u příležitosti vydání nového dílu bojovky Mortal Kombat, patrně nejbrutálnější herní série vůbec, vyzpovídal některé z jeho autorů. A nebylo to zrovna veselé čtení.

„Vešli jste do kanceláře a někdo se díval na záznam poprav, jiný si prohlížel fotky obětí vražd, další na videa s porážkou krávy. Děsivé na tom bylo především to, jak si na to noví lidé rychle zvykli,“ zavzpomínal jeden ze zaměstnanců studia, který z obav o svojí práci raději nezveřejnil jméno. On sám prý důsledkem toho začal mít problémy se spaním, když se mu zdály velmi vizuálně bohaté sny plné násilí, psychologové mu poté dokonce diagnostikovali jistou formu posttraumatické stresové poruchy.

Spojitost mezi vyšší agresivitou hráčů násilných her oproti běžné populaci sice nebyla dosud jednoznačně prokázána, ale rozhodně platí, že podobné hry nepatří do rukou citlivějším jedincům. A žádní takoví by na nich rozhodně neměli ani pracovat.