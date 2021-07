Electronic Arts odhalili chystané novinky, vrací se horor Dead Space

Vydavatelství Electronic Arts má mezi hráči sice dlouhodobě špatnou pověst (viz naše anketa o nejméně oblíbenou herní společnost), v posledních letech se ji však usilovně snaží vylepšit. Kromě neustálé propagace systému „hry jako služba“, se totiž vrací k příběhovým zážitkům pro jednoho hráče. A dokonce i přestalo zanedbávat svoji licenci na Hvězdné války. Před letošním ročníkem jejich show EA Play, kterou v posledních letech pořádají místo účasti na výstavě E3, tak panovala značná nervozita nad tím, jestli tento pozitivní trend potvrdí, anebo se vše vrátí do starých kolejí. Po skončení prezentace můžeme říct, že pravda je tak někde uprostřed.

EA nejprve překvapili dalším dílem zavedení závodní série GRID. Ten vyjde příští rok s podtitulem Legends a kromě širokého vozového parku, zahrnující prakticky vše od historických formulí přes závodní tahače až po elektromobily, chce zaujmout i kampaní pro jednoho hráče. Ta nabídne příběh vyprávěný pomocí hraných filmových sekvencí, které ovšem z traileru působily podobně trapně, jako jsme zvyklí ze značky Need for Speed.

Již 10. září se můžeme těšit na originálně vypadající pohádkovou akci Lost in Random, která kombinuje prvky akční adventury a karetní hry. Jakkoliv to zní divoce, trailer má docela solidní atmosféru a nemuselo by to být vůbec špatné. Ostatně předchozí hry vydané v rámci „alternativního“ labelu EA Origins, jako byly Fe (naše recenze) či Sea of Solitude (naše recenze), se nám moc líbily.

Oznámení přídavků do „živých“ her Apex Legends a Knockout City se očekávalo dlouho, zato nový mód Portal do chystaného Battlefieldu 2042 byl asi tím největším překvapením celé show. Jde o kreativní platformu, která dá šikovným tvůrcům do ruky mocné nástroje, pomocí nichž budou moci zcela překopat pravidla hry.

K dispozici budou mít nejen všechny jednotky a vybavení z nového dílu, ale i z předchůdců Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 a Battlefield 3. Pokud tak někdo bude chtít proti sobě poslat vojáky s moderní technikou a historické tanky z 2. světové, nic mu v tom bránit nebude. Otázka ovšem je, jestli po tom někdo skutečně touží, nebo to vypadá zábavně jen v hezky sestříhaném traileru.



A na závěr přišla ta největší pecka – oficiální potvrzení dlouho spekulovaného remasteru prvního Dead Space z roku 2008 (naše dobová recenze). Brutální horor, odehrávající se na opuštěné vesmírné lodi sázel spíše na akci a explicitní násilí než na budování děsivé atmosféry, přesto dokázal vyděsit tak, jak se od té doby povedlo už jen málokomu.

Sice bychom raději regulérní pokračování zajímavě vybudované zápletky, která se nedočkala konce ani na konci trilogie, ale i tak je to lepší než nic. Exkluzivita pro PC a moderní konzole zajišťuje, že minimálně po grafické stránce by to mohla být paráda. Bohužel, v traileru nepadl ani náznak toho, kdybychom se mohli dočkat výsledku.

A to bylo prozatím vše. V blízké budoucnosti ovšem čekáme ještě pokračování, které bude věnováno ryze sportovním hrám a dá odpověď na zásadní otázku: Vyjde NHL konečně i na PC?