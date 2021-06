Vývojář Daniel Vávra chce žalovat Facebook kvůli banům za kyberšikanu

Vávra, který komentuje společenské dění prostřednictvím Facebooku, se na měsíc odmlčel. Ne však dobrovolně. Podle svých slov mu Facebook udělil za posledních pět měsíců už sedm banů a pokaždé za kyberšikanu.

„Co strašlivého jsem spáchal? Kyberšikany! Napsal jsem někomu ‚běž do pr***e‘,“ vysvětluje Vávra. „Ani jednou o kyberšikanu nešlo. Úplnou náhodou se to začalo dít poté, co jsem začal psát kriticky o jedné politické straně. Schválně jestli uhodnete jaké? V PR oddělení nebo fan klubu přišli na to, jak se snadno zbavit svých kritiků,“ zamýšlí se. Naráží tak na hromadné nahlašování příspěvku.



Vávra se chce proto s Facebookem soudit, byť si sám není jist výsledkem. „Budu se soudit s Facebookem za to, že porušují smlouvu. Někdo to musí zkusit první. Pokud to vyjde, bude to precedent pro další. Pokud ne, bude to sonda do postoje české justice na toto téma a možná impuls pro zákonodárce, aby s tím něco dělali. Pokud se udavačům podaří mě připravit o účet, bude to u soudu vlastně jen lepší.“

Na doplňující dotazy Vávra prozatím nereagoval. Co mu na Facebooku vadí, však naznačil v nedávném rozhovoru. „Chová se naprosto neprůhledně. Informace, které se nám zobrazují na ‚zdi‘, filtruje podle neznámých pravidel. Vybírá, co vidíme, ale nevíme jak. To samé dělá i Google. Proč se nám na prvních místech ve vyhledávání ukazuje právě to, co se ukazuje? Proč ne něco jiného? Nevíme. Víme ale, že se vyhledávací algoritmy dají ohýbat podle politického přesvědčení majitelů.“

Daniel Vávra je český herní designér a scenárista, který proslul hrou Mafia: The City of Lost Heaven (o remaku jsme psali zde). Naposledy zabodoval se středověkým RPG Kingdom Come: Deliverance, které vyjde i na Switch. Založil také Společnost pro obranu svobody projevu, jejímž cílem je podpora svobody slova a obrana proti cenzuře na sociálních sítích.