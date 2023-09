Britský regulační úřad předběžně schválil největší obchod v dějinách her

Microsoftu se podařilo novým návrhem obměkčit britský úřad pro ochranu hospodářské soutěže (CMA). Ten původní návrh zablokoval z obavy, že Microsoft získá dominantní postavení v cloudovém hraní. Microsoft kvůli tomu prodal práva na streamování her Activision Blizzardu na příštích patnáct let Ubisoftu (víc jsme psali zde). Ačkoli Microsoft dříve připustil, že by schválení CMA nepotřeboval, je lepší se dohodnout.

„Ačkoli úřad CMA zjistil, že nová dohoda vzbuzuje stále jisté obavy, společnost Microsoft navrhla nápravná opatření, která by podle předběžného závěru úřadu CMA měla tyto problémy vyřešit. Úřad CMA nyní konzultuje tato nápravná opatření před přijetím konečného rozhodnutí,“ píše se na stránkách úřadu.

„Úřad původně zjistil, že společnost Microsoft již má v oblasti cloudových herních služeb silné postavení a mohla by využít své kontroly nad obsahem společnosti Activision k potlačení konkurence a posílení tohoto postavení.“

„Nová dohoda místo toho vede k tomu, že práva na cloudové streamování her společnosti Activision budou převedena na nezávislého hráče, společnost Ubisoft, čímž bude zachována otevřená hospodářská soutěž, protože trh s cloudovými hrami se bude v příštích letech rozvíjet.“

Úřad vydá konečné rozhodnutí do 18. října.

Microsoft nákupem Activision Blizzardu citelně rozšíří portfolio vlastních her – získá značky Call of Duty, Warcraft, Diablo, Starcraft, Overwatch ale i mobilní Candy Crush.