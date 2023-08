Microsoft se chystá zavřít Xbox 360 store, nadobro zmizí přes 220 her

Letos v listopadu uplyne osmnáct let od chvíle, kdy Microsoft vypustil na trh úspěšnou konzoli Xbox 360. To je dlouhá doba. Microsoft nyní dospěl k závěru, že je čas se s touto platformou, aspoň co se nákupu her na konzoli týče, rozloučit.