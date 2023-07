Převzetí herního giganta Microsoftem se blíží, padla další překážka

Americká Federální obchodní komise (FTC) blokovala převzetí společnosti Activision Blizzard firmou Microsoft od prosince loňského roku. Tato největší transakce v historii herního průmyslu (viz náš článek) by podle ní mohla poškodit pravidla hospodářské soutěže.

Dříve nebo později bychom se mohli dočkat Diabla v Game Passu.

Microsoft si ovšem toto rozhodnutí nenechal líbit a napadl ho u soudu, který mu aktuálně dal za pravdu. Sice to ještě automaticky neznamená, že celý obchod bude uskutečněn, s podobnou argumentací totiž vystoupily i úřady Velké Británie, FTC však byla tou největší překážkou.

„Z našeho spojení budou mít prospěch zákazníci i zaměstnanci,“ radoval se generální ředitel společnosti Activision Blizzard Bobby Kotick v prohlášení pro magazín PCGamesN. Podle něj převzetí společnosti vylepší konkurenční prostředí, místo aby umožnilo zakořeněným lídrům trhu nadále dominovat.

Ze značky Call of Duty se patrně exkluzivita nestane. Rozhodně ne v příštích pár letech.

Pro obyčejné hráče to v krátkodobém horizontu asi neznamená nic, z dlouhodobého pohledu je však evidentní, že se konzolový boj vyhrocuje a Microsoftem vlastněný Xbox hodlá bojovat proti Playstationu jeho vlastními zbraněmi, tedy pomocí exkluzivit. Že by se mezi ně zařadila i vlajková loď Activision-Blizzardu, série Call of Duty, je ovšem velice nepravděpodobné.