Je to tady, americké úřady blokují největší akvizici v herní historii

Americká Federální obchodní komise (FTC) podala žalobu, s jejíž pomocí se snaží zablokovat převzetí společnosti Activision Blizzard firmou Microsoft. Americký úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Transakce by podle něj mohla poškodit hospodářskou soutěž. Hloubkové vyšetřování spojení těchto dvou firem, která má být největší akvizicí v herním odvětví, před měsícem zahájila ze stejného důvodu i Evropská komise.

Úřad prohlásil, že by tento obchod mohl „poškodit konkurenci na trhu, manipulovat s cenami, úmyslně dělat hry pro konkurenční platformy horší nebo je dokonce zcela zadržovat pouze na vlastní platformě.“ FTC také podotklo, že něco podobného už Microsoft dělá po převzetí studia Bethesda Softworks, jejichž hry jsou nyní exkluzivně určeny pouze pro konzole Xbox a PC. Microsoft se hodlá proti kroku FTC bránit u soudu.

Microsoft v lednu šokoval herní svět oznámením, že kupuje za 68,7 miliardy dolarů (asi 1,6 bilionu korun) vývojáře her a vydavatele Activision Blizzard. Tato společnost stojí například za značkou Warcraft, akční sérií Call of Duty či mobilním hitem Candy Crush. „Tato akvizice urychlí růst herního byznysu společnosti Microsoft v oblasti mobilních zařízení, počítačů, konzolí a cloudu a poskytne stavební kameny pro metaverse,“ uvedl tehdy Microsoft v prohlášení.

Activision Blizzard s necelými 10 tisíci zaměstnanci vznikl v roce 2008 sloučením firem Activison a Vivendi Games. O 12 let později firma dosáhla ročních tržeb přes 8 miliard dolarů a čistého příjmu 2,2 miliard dolarů. Kolem her Overwatch a Call of Duty dokázala rozjet lukrativní esportový byznys.

Značky, které by Microsoft získal.

Po dokončení transakce by se Microsoft stal třetí největší herní firmou na světě podle výše tržeb za společnostmi Tencent a Sony. Právě Sony transakce silně kritizuje. FTC totiž uvádí, že by Microsoft mohl využít nákupu Activisionu k tomu, aby učinil některé ze známých herních značek exkluzivní pro vlastní platformu. Zmíněno je například právě Call of Duty, byť ředitel Xboxu Phil Spencer opakovaně tvrdil, že je v zájmu všech dál tyto hry vydávat i na PlayStation.