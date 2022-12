Bitva o Call of Duty. Microsoft se chce na deset let zavázat Sony i Nintendu

Největší akvizici v historii herního průmyslu musí schválit regulační úřady. Zablokovat se ji snaží společnost Sony, která říká, že sloučení uškodí hernímu průmyslu a naruší volnou soutěž. Fakticky se obává zejména toho, že PlayStation přijde o sérii Call of Duty, která už léta vydělává pohádkové peníze.

Postoj Microsoftu je opačný, když tvrdí, že je odhodlán přinést víc her na víc různých zařízení. Ostatně tuto strategii se snaží naplňovat například s předplatným Game Pass či Minecraftem, takže v tomto tvrzení je relativně konzistentní.

Podíl prodejů Call of Duty: Ghosts na Wii U byl menší než jedno procento, nepřekvapí tak, že další díl už na tuto platformu nevyšel.

Pokud akvizice společností proběhne, Call of Duty se po mnohaleté pauze vrátí na platformu od Nintenda – naposledy tam v roce 2013 vyšel na Wii U díl Ghosts.

„Po fúzi společností Microsoft a Activision Blizzard se Microsoft zavázal na deset let přenést hru Call of Duty na Nintendo,“ oznámil Phil Spencer, šéf gamingu a divize Xbox. Potvrdil také záměr vydávat nové díly i nadále na Steamu, a to hned v den vydání.

Nabídku, že Call of Duty bude deset let vycházet hned v den vydání i na platformě PlayStation, obdržela také společnost Sony, a to včetně záruk právní vymahatelnosti ze strany regulačních orgánů ve Spojených státech, Velké Británii a Evropské unii.

Viceprezident Microsoftu Brad Smith označil společnost Sony za nejhlasitějšího odpůrce. „Ta je z této dohody stejně nadšená jako Blockbuster ze vzniku Netflixu,“ napsal na WSJ. Přestat vydávat Call of Duty na PlayStationu by podle něj bylo „ekonomicky iracionální“.

Sony se obává, že PlayStation ztratí sérii Call of Duty.

Nechme stranou špičkování a vzletná slova, je to byznys a všechny společnosti se snaží chránit své zájmy. Pro Nintendo je situace výhodná – Call of Duty tam už skoro deset let nevychází, a když teď Microsoft potřebuje ze sebe před regulačními orgány udělat světici, proč by toho nevyužilo, může jen získat.

Sony i Microsoft ovšem moc dobře vědí, byť každý z jiné strany spektra, jak důležitým lákadlem jsou špičkové exkluzivity – aktuálně můžeme vidět humbuk okolo playstationové exkluzivity God of War: Ragnarok, která láme prodejní rekordy. A Call of Duty? Jen za první tři dny prodejů vydělal letošní díl Call of Duty: Modern Warfare II 800 milionů dolarů. Microsoft určitě není hloupý, aby toho nedokázal nějakou výhodou pro svoji platformu využít.

Nemá cenu spekulovat, co se stane po vypršení případného desetiletého kontraktu. V herním průmyslu je to extrémně dlouhá doba a karty můžou být rozdané jinak než dnes. Microsoft už ovšem s Xboxem prokázal, že si umí počkat a od nepovedeného launche Xboxu One investuje do své budoucnosti, ať už je to nákup řady studií, cloud či předplatné Game Pass.