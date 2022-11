Šéf Xboxu: Dokud tu bude PlayStation, bude na něj i Call of Duty

Regulační úřady aktuálně řeší největší herní akvizici všech dob, v rámci níž se má Activision Blizzard stát součástí Microsoftu. Šéf Xboxu Phill Spencer tak opět ubezpečuje, že pokud obchod proběhne, Call of Duty na konkurenčním PlayStationu zůstane.

„Call of Duty z PlayStationu nezmizí. To není náš záměr. Dokud bude existovat PlayStation, na který vycházejí hry, je naším záměrem pokračovat v prodeji Call of Duty na PlayStationu, podobně jako jsme to dělali s hrou Minecraft od doby, co jsme ji získali. Rozšířili jsme místa, kde mohou lidé Minecraft hrát, neomezili jsme je a podle mého názoru to komunitě Minecraftu prospělo. A chci udělat totéž, když přemýšlíme o tom, kam se Call of Duty může v průběhu let posunout,“ řekl v podcastu Same Brain.