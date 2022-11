Prodeje PlayStationu 5 přesáhly 25 milionů, zisk kvůli akvizicím klesl

Tržby vzrostly o 12 procent na 4,92 miliardy dolarů díky zvýšení ceny konzole, zatímco zisk se kvůli akvizicím, zejména studia Bungie, a také kvůli nárůstu nákladů na vývoj snížil o 49 procent na 284,6 milionu dolarů.

Co se softwaru týče, za zmíněné čtvrtletí jsou prodeje 62,5 milionu, a to na PlayStation 4 a PlayStation 5 dohromady. Oproti stejnému období před rokem tak prodeje klesly o 13,9 milionu. Podíl digitálních prodejů vzrostl o procento na 63 procent. Počet předplatitelů služby PlayStation Plus mírně klesl – o 1,8 milionu aktivních uživatelů – na 45,4 milionu.

Poklesly také prodeje first-party her, a to o 900 tisíc na 6,7 milionu. Na tomto poli lze ovšem očekávat v aktuálním čtvrtletí výrazné zlepšení, 9. listopadu totiž vychází jedna z nejočekávanějších her letošního roku, akce God of War: Ragnarök (číst první dojmy z hraní).

Sony i nadále počítá, že do konce fiskálního roku, tedy do konce března 2023, prodá 18 milionů PlayStationů 5. Nyní v jeho polovině je na 5,7 milionech prodaných kusech, PlayStation ovšem mívá velmi silné vánoční prodeje.