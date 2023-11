Nové vydání akce Boiling Point připomíná, že zabugované hry vycházely vždy

V posledních letech to vypadá, jakoby vývojáři PC verze svých her odbývali a jejich optimalizaci a odladěnost řeší až dlouhé měsíce po vydání. Z poslední doby můžeme jmenovat například nepovedené verze The Last of Us, Star Wars: Jedi Survivor anebo třeba Tchia.

Hra splňuje všechny žánrové klišé, nesmí chybět zkorumpovaní policisté ani sexy krásky.

Pokud máte pocit, že to jde s PC herní scénou pomalu ale jistě do kopru, mohu vás uklidnit, že tomu tak není – rozbité hry na PC vycházeli vždy. Jedním z těch nejslavnějších příkladů, kdy mizerný technický stav zabránil zrodu zaslouženého hitu, je střílečka Boiling Point: Road to Hell z roku 2005.

Pouhý rok po legendárním Far Cry přinesli ukrajinští vývojáři ze studia Deep Shadows její realističtější kopii zasazenou do džunglí fiktivní jihoamerické krajiny. Hlavní hrdina tam pátral po unesené dceři za využit prvků, které se až o mnoho let později staly v rámci „open worldů“ standardem. Tedy například svobodné využívání dopravních prostředků, vyvažování vztahů mezi znepřátelenými frakcemi či třeba živoucí faunu a flóru.

Na papíře to vše vypadalo perfektně, bohužel v praxi to kvůli nepřebernému množství chyb jednoduše nefungovalo. Náš tehdejší recenzent například zmiňuje nečekané výpadky v ovládání, neustálé propady snímkování nebo dokonce náhodné ztrácení pro příběh hry nenahraditelných předmětů z inventáře.

Nakonec jsme přistoupili k poměrně smířlivému hodnocení 75 %, ve světě ovšem byli přísnější a tak má dnes Boiling Point agregované hodnocení pouhých 6.1 bodu.

O to překvapivější je, že se již 14. listopadu dočkáme jejího opakovaného vydání. Těžko říct, proč k němu ovšem dochází, vydavatelství Ziggurat totiž původní hru v ničem nepřizpůsobí novým počítačům, dokonce to podle obrázků vypadá, jakoby snad bylo možné použít jen zastaralý poměr stran 4:3. Důležitější otázkou ovšem je, jestli si dal někdo práci alespoň s tím zalepit alespoň některé z původních chyb, jinak bude z Boiling Pointu opět jen smutná připomínka promrhaného potenciálu.