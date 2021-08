Velké změny ve vedení Blizzardu. Končí prezident J. Allen Brack

J. Allen Brack nahradil ve vedení Blizzardu jejího spoluzakladatele Mikea Morheima v roce 2018, fanoušci na jeho éru ovšem nejspíše nebudou vzpomínat v dobrém. Ať už jde o nechtěnou mobilní adaptaci Diabla (viz náš článek), příšerný remake kultovního Warcraftu 3 (viz náš článek) nebo politické podbízení čínskému politickému režimu v kauze hráče Blitzchunga (viz náš článek), pověst do té doby bezvýhradně milované společnosti pod jeho vedením utrpěla závažné trhliny.

Poslední ranou jeho působení v čele Blizzardu byla nedávná žaloba kalifornského úřadu pro spravedlivé zaměstnávání a bydlení, která viní vedení společnosti z toho, že nedokázalo zabránit diskriminaci a sexuálnímu obtěžování zaměstnankyň.

J. Allen Brack bude ve vedení nahrazen Jen Onealovou, která v Blizzardu pracuje teprve od ledna letošního roku, předtím vedla studio Vicarious Visions. Pomáhat jí bude Mike Ybarra, který do roku 2019 pracoval pro Xbox.

Blizzard aktuálně pracuje na nových dílech svých oblíbených sérií Diablo a Overwatch, první hrou, které se od nich dočkáme, bude remaster kultovního Diabla 2 naplánovaný na 23. září.