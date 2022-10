Svlékat se před kamerou mě nutil manžel, tvrdí streamerka Amouranth

Amouranth, civilním jménem Kaitlyn Michelle Siragusa, sice není tou úplně nejsledovanější streamerkou na světě, její sláva však daleko přesahuje hráčskou komunitu.

Svým vyzývavým chováním opakovaně porušila pravidla Twitche a dostala za to ban, na druhou stranu tím přilákala miliony sledujících (více viz profilový článek). Naposledy na sebe výrazně upozornila, když se před kamerou cachtala v dětském bazénku a za drobnou úplatu si na holé tělo psala vzkazy od diváků (viz náš článek). Ne každý byl s její produkcí spokojený, obzvlášť s přihlédnutím k faktu, že Twitch a podobné služby cílí převážně na mladší publikum. Nyní se ovšem ukázalo, že takové chování bylo proti srsti nejen jejím „haterům“, ale dokonce i jí samé. V nedávném streamu totiž všechny fanoušky šokovala, když prozradila, že ji do tvorby kontroverzních videí vmanipuloval manžel.

He forced her to continue saying she was single and commit to being a hot tub streamer.



(2/4) pic.twitter.com/xRxHrzDyvF