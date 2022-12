Amouranth se po skandálu vrátila na Twitch, místo svlékání zase hraje hry

Kaitlyn Michelle Siragusa si svým vysíláním na sreamovací platformě Twitch vysloužila kromě milionů dolarů a fanoušků i reputaci děvy lehkých mravů (více viz náš profilový článek).

Její YouTube profil sice vypadá jak přehlídka spodního prádla, jinak už však Amouranth vytváří i pestřejší obsah.

Před kamerou se totiž nijak nerozpakovala svlékat, lascivně olizovat mikrofon, případně se cachtat v nafukovacím bazénku pro děti. V říjnu ovšem šokovala všechny své fanoušky, když oznámila, že ji do podobných aktivit nutil její manžel (jehož existenci do té doby tajila). Pokud by se mu prý nepodřídila, odřízl by ji od společných peněz, dokonce i hrozil zabitím jejího psa (více viz náš článek).

Vypadá to ovšem, že se Amouranth už podařilo dát si život opět do pořádku. Oznámila rozvod a po krátké pauze se i vrátila ke streamování. Její program vysílání je ovšem dramaticky jiný, než bylo ještě donedávna zvykem.

Kaitlyn @wildkait I played more overwatch than I did hot tub. That’s NEVER HAPPENED oblíbit odpovědět

Zatímco ještě před devadesáti dny tvořila videa v bikinách 50 % obsahu jejího vysílání, nyní je to pouhých 10 %. Co víc, krásná zrzka se vrátila i k tomu, proč jsme o ní vlastně na našich stránkách vůbec začali psát – k hraní her. Aktuálně si ulítává na střílečce Overwatch, jejíž druhý díl nedávno vyšel. Kromě toho ještě na posledních dílech sérií Just Dance a Call of Duty.

Ne, neznamená to, že by z ní najednou byla jeptiška, na svém youtubovém kanále se stále převléká do sexy kostýmků, účet na OnlyFans si taky nezrušila. Změna pestrosti obsahu na Twitchi je ovšem patrná na první pohled.

Některé fanoušky to možná odradilo, Amouranth to ovšem trápit nemusí. Dělá si, co chce, stále vydělává sedmimístné částky měsíčně (v dolarech) a cítí se prý spokojená. Jak se má bývalý pan Amouranth bohužel nevíme. A po pravdě – koho zajímá?