Televize najala streamera, aby přilákal mladé diváky, skončilo to fiaskem

Televize Sky Sports, jedna z vůbec nejsledovanějších programových stanic v Evropě, navázala spolupráci se sedmnáctiletým americkým youtuberem a raperem Darren Watkinsem Jr., který je na internetu známý pod přezdívkou IShowSpeed, aby trochu oživil reportování ze zápasů fotbalové Premier League.

Ta myšlenka byla poměrně pochopitelná, Speedy, jak mu někdy jeho fanoušci familiérně přezdívají, má na sociálních sítích YouTube a TikTok přes deset milionů sledujících, a to převážně z řad mladších diváků, což je pro zadavatele inzerce ideální cílová skupina. Navíc je Američan, a tak by mohl pomoci rozšířit slávu „kopané“ i za mořem, kde si pod slovem fotbal každý představí dvě tlupy v „brnění“ navlečených hromotluků přetahujících se o každý centimetr hřiště.

Nápad byl dobrý, ovšem střet s realitou tak nějak nedopadl. Watkins Jr. nakonec navštívil jen pár zápasů týmu Manchesteru United a kontrakt s ním byl ukončen. Nejen to, Sky Sports navíc smazala ze sociálních sítí téměř všechny již publikované příspěvky, kde se objevil.

Někdo si totiž evidentně neudělal potřebnou rešerši, a tak si nevšiml, že „Speedy“ už není zdaleka tak oblíbený, jak býval počátkem sezony. Už v dubnu se totiž na internet dostalo video, ve kterém během streamování střílečky Valorant hrubě nadává nahodilé účastnici jeho partie. Ano, nějaké to sprosté slovíčko asi občas uletí ve vypjaté situaci každému, ale jeho minutová tiráda naznačila, že problém bude asi poněkud hlubší než jen nezvládnuté emoce. „Vypadni z mé hry a běž manželovi umýt nádobí, d*vko,“ vzkázal neznámé ženě, která se připojila do jeho hry, a aby náhodou nevznikly pochyby, přihodil ještě pořádnou porcí nadávek navíc.

I now understand why Valorant queues are so unbelievably toxic. You got one of the most popular streamers on YouTube IShowSpeed saying crap like this and getting nothing but praise and laughs. Crap is whack pic.twitter.com/grEghVotUF