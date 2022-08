RECENZE: Tentokrát to Netflix nezbabral. Tekken baví skvělými souboji

Možná už jeho sláva není taková jako v 90. a nultých letech, ale i tak stále populární Tekken je tu s námi už téměř třicet let. O tom, že jde i dnes o vyhledávanou sérii, svědčí nejenom mezinárodní e-sportové turnaje v sedmém díle, ale i nový seriál od Netflixu. Je to anime, jehož první série nabízí šest dílů se stopáží, která o něco málo přesahuje 20 minut. Jde tak celkově o zábavu na cca dvě hodiny, což dělá z Tekken: Bloodline příjemnou jednohubku, kterou můžete zhlédnout bez problémů na jeden zátah. Když budete chtít.

Našince potěší kompletní počeštění. Kromě titulků je dostupný i dabing, jehož kvalita dosahuje obstojné úrovně. Snad jen Jiří Krejčí nám jako Heihachi Mishima vůbec nesedl. Pokud ovšem budete chtít, můžete si, jako správní nerdi, pustit originální japonské znění. Vizuál je rozhodně poutavý a oku lahodící. Animace je pěkná a kombinuje v sobě několik technik včetně cel-shadingu.

Na motivy třetího dílu

Tekken: Bloodline Japonsko, 2022 Hrají: Ej Neri Počet dílů: 6 Stopáž: 22 až 27 minut Hodnocení: 75 %

Jsou tu zpomalené i černobílé záběry či rotace „kamery“. Tekken: Bloodline je stylový. Navíc všechny postavy vypadají jako v herní předloze. Tedy až na Jun Kazamu. Ta si moc podobná není. Vizuál je vážně pěkný, proto je škoda, že není seriál z produkce Netflixu dostupný v 4K rozlišení, ale pouze 1080p. Hudba je originální, ale nese se v duchu šílených japonských melodií, které koketují s elektronickými žánry, jakými jsou chiptune a brostep. Zní takto i herní Tekken? Ano!

Příběh seriálu volně a svým vlastním přístupem zpracovává story třetího dílu videohry. To je na jednu stranu škoda, protože i příběhy her Tekken a Tekken 2 měly co říct, i když jsou to „pouze“ bojovky. Zde jsou ty nejdůležitější události z těchto her zpracovány formou krátkých flashbacků. I když nás přeskočení prvních dvou dílů předlohy v seriálu trochu mrzí, na druhou stranu ho chápeme.

Tekken 3 je totiž stále nejpopulárnějším dílem celé série. Technicky vymáčkl z první konzole PlayStation maximum a přinesl dokonale vypilovanou hratelnost, která byla znatelně lepší než u předchůdců. Navíc se odehrává 15 let po dvojce, takže představuje novou generaci bojovníků, z nichž jsou někteří potomci starých známých.

V Tekken: Bloodline je hlavním hrdinou Jin Kazama, kterého vychovává jeho matka Jun. I když dělá vše proto, aby syna naučila nejenom boj, ale i morální zásady, čeká ji krutý osud. Její život je násilně ukončen, když oba přepadne monstrózní Ogre. Poslední slova Jun směrem k Jinovi před její smrtí zní jasně. Musí vyhledat svého dědečka Heihachiho Mishimu, aby ho vycvičil a postaral se o něj. Rozjíždí se klasický příběh o pomstě plný klišé, který vrcholí na třetím turnaji o Krále železné pěsti. Divák sleduje Jina během tréninku, jak se seznamuje s ostatními zápasníky a zjišťuje pravdu o své rodině.

Někteří bojovníci zde mají jen cameo

Oproti předloze je Jin učen nejdříve bojovému stylu Kazama, a ne Mishima, jak tomu bylo ve hrách. Syn Jun Kazamy a Kazuyi Mishimy se k němu přiklonil až ve čtvrtém herním díle. Stejně tak se v seriálu objevuje řada postav, které se ve videohrách objevily mnohem později. Třeba Leroy Smith, který je dokonce „jen“ stahovatelnou postavou, jež se objevila až v Tekkenu 7. Zde má docela dost prostoru. Ale třeba takový Eddy Gordo ovládající capoieru zde úplně chybí. Jiné důležité postavy jako Yoshimitsu jsou zase úplně upozaděny.

V Tekkenu je nespočet bojovníků, takže je jasné, že zde nemohou být všichni. Přesto nám zde někteří chyběli. Fanoušci se však ve větších rolích mohou kromě Jina, Jun a Heihachiho těšit na Howaranga, Ling Xiaoyu, Paula Phoenixe, Kinga nebo Ninu Williams. Ve vedlejších pak mihnou například Ganryu, Dr. Bosconovitch a další. Vystoupení mnohým postav jsou camea.

Choreografie soubojů potěšila

I ta ovšem fandy potěší. Stejně jako samotné boje, protože jejich choreografie je pecková. Všichni bojovníci používají svoje ikonické chvaty. U Heihachiho to jsou jeho podlé srážečky i výpady, u Jina to jsou to jeho otočky, Ling Xiaoyu zase metá salta. Je to prostě paráda. Nechybí ani tolik typické jiskření a barevné obláčky, které se objevují při zásazích.

Co se herního Tekkena týče, bojový systém je v něm značně založen na jugglech. Jde o výpady, které udrží protivníka ve vzduchu neschopného bránit se. I zde je vidíme. Tekken: Bloodline je dokonce krvavější než předloha. Tedy ne že by šlo o krvavé dílo. To opravdu ne, ale občas zde ukápne kapka krve, což je víc než jsme viděli ve videohrách, v nichž bojovníci nekrvácejí. Tento seriál se povedl. Nejde sice o nic výjimečného a klišé je tu ažaž, ale celkově jsme spokojeni.