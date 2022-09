Znamenaly průlom, definovaly žánry. Tyto hry se navždy zapsaly do historie

Pokud budeme operovat s tím, že se videoherní průmysl zrodil někdy v padesátých letech minulého století, kdy počítačoví pracovníci začali vytvářet jednoduché hříčky, je jasné, že od té doby vznikl větší obrovský počet her.

Pro tvůrce je tím pádem obtížnější a obtížnější vytvořit kousky, které nezmizí v propadlišti dějin s ohledem na čím dál větší konkurenci. Ale občas se podaří přijít s něčím, co se člověku nevypaří z hlavy rychleji než seznam věcí, které má nakoupit v potravinách.

Her, které výrazně ovlivnily videoherní svět, není málo a samozřejmě nemůžeme zmiňovat všechny. Vybrali jsme jen několik kousků a věřte, že to byl úkol velmi náročný, protože seznam her, které si podle nás zaslouží zápis do historie, je hodně dlouhý.