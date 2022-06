Museli jsme dát Rusko do šuplíku, říká šéf českého studia SCS Software

Jak dlouho trvala práce na Heart of Russia?

Náš proces vytváření mapových DLC od začátku do konce trvá víc než dva roky. Začíná fází identifikace toho, kam se vydat dál. Pak nastoupí research tým, který zmapuje ekonomickou síť měst, která by dávala smysl. Poté nastoupí 3D modeláři, kteří postaví budovy, mosty, zkrátka podklady, takovou stavebnici, z níž posléze mapařský tým, který nastupuje jako poslední, začne vytvářet celek. Samotná horká produkce trvá zhruba rok a pak je tam asi měsíc nebo dva testování před vydáním. U Heart of Russia jsme byli zhruba jednotky týdnů od konce a datum vydání jsme měli už v hlavě.