Předplatné místo kupování her. Jak jsou na tom „herní Netflixy“?

Důležitým prvkem moderního herního průmyslu je obdoba Netflixu: předplatné. V případě Netflixu je to mechanismus, s nímž za periodicky placený poplatek získáváte možnost zhlédnout jakýkoli film nebo seriál z katalogu. Po „boomu“ Netflixu netrvalo dlouho a tento způsob konzumování obsahu se rozšířil i do dalších odvětví. Dnes si takto můžeme zhlédnout film, seriál, divadelní představení a samozřejmě i tímto způsobem zahrát část her.

Princip je totožný. Za periodicky zaplacený poplatek se hráčům zpřístupní katalog her. Zaplacením poplatku ovšem nezískáváte licenci k dané hře, tudíž pokud vaše předplatné skončí, dál si nezahrajete. Tomuto režimu se taktéž říká „hra jako služba“.