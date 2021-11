RECENZE: Deskovka Descent stojí hodně, ale odmění vás zábavou i zpracováním

Místem pro vaše konání bude baronství Forthyn, v němž potkáte pár dobře známých tváří z minulosti. Do této kategorie však patří i zlo znovu ohrožující zdejší obyvatele. A když je řeč o dávných časech, takové malé připomenutí.

Kapitola I.

První edice nesoucí název Descent: Journeys in the Dark z roku 2005 přinesla poutavý pohled na hraní, v němž proti sobě stáli Pán jeskyně – hráč ovládající monstra a některé události a jeho spolustolovníci tvořící kompaktní družinu hrdinů, snažících se společně projít jednotlivými dungeony. Mapa se otevírala postupně a měla graficky velmi jednoduchý design, stejně jako plastové figurky všech zúčastněných postav.

Druhá edice se zcela identickým jménem dorazila na trh roku 2012 a nabídla výrazně zajímavější vizuál. A současně o něco menší rozlohu dungeonů, jejichž půdorys byl již od prvopočátku zřejmý a jasně čitelný. Na sklonku života této edice se ovšem objevila softwarová aplikace, plně nahrazující aktivity Pána jeskyně, což vneslo do řekněme skomírajícího dění nový náboj a rozměr.

Tvůrci z Fantasy Flight Games aktuálně přispěchali s třetí kapitolou série s podtitulem Legends of the Dark. Důvodem je snaha získat nazpět podíl na trhu, na kterém nyní vládne deskovka Gloomhaven, s jejíž odlehčenou verzí jsme vás seznámili již dříve (Gloomhaven: Lví chřtán je vynikající deskovka pro náročnější. A v češtině – iDNES.cz). Descent: Legends of the Dark je přitom jakýmsi restartem Descent univerza, jakkoliv zachovává hlavní ideu předchozích inkarnací.