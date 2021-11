Nová Forza či Minecraft na PC. Listopadový Game Pass je pořádně našlapaný

Pokud fandíte arkádovému závodění, hlavním lákadlem budou festivalové závody Forza Horizon 5, které půjdou hrát od 9. listopadu na PC, konzoli i v cloudu. Tvůrci sázejí na osvědčený otevřený svět, který ve všech ohledech vylepšují. Závodit se tentokrát bude v Mexiku.

Od dnešního dne je v PC verzi verzi Game Passu dostupný populární Minecraft, a to v Java verzi, která je vhodná pro modování, i Bedrock edici, která podporuje ray-tracing, je stabilnější a lepší pro cross-platformové hraní.

Od úterý si můžeme zahrát na PC, konzolích i v cloudu ještě nezávislou novinku Unpacking, což je relaxační hra, založená na vybalování krabic. Předměty hráč následně umísťuje na svá místa v místnosti.

Poměrně velkým lákadlem je kooperativní dobrodružství It Takes Two, které si od 4. listopadu zahrajeme na PC, konzolích a v cloudu. Je to „gaučový multiplayer“ určený přesně pro dva hráče a jak si můžete přečíst v naší březnové recenzi na Bonuswebu, je to naprostá pecka.

Ve stejný den a na stejné platformy se ve službě objeví ještě hříčka Kill It with Fire, v níž se snažíme pomocí různých zbraní zlikvidovat pavouky.

Xbox Game Pass v listopadu 2021

Příjemné překvapení čeká na fandy fotbalových manažerů. Od 9. listopadu se totiž v nabídce objeví Football Manager 2022. Na PC si budeme moci vybrat mezi plnohodnotnou PC verzí a Xbox edicí, zatímco na konzole a cloud míří jen Xbox edice.

Ve čtvrtek 11. listopadu si na konzolích zahrajeme Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, tedy jednu ze tří her z plánované trilogie, která láká na vylepšenou grafiku a moderní ovládání ve stylu GTA 5.

Nabídku uzavírá loňská slušně hodnocená hříčka One Step from Eden, kterou si od 11. listopadu půjde zahrát na PC a konzolích. Kombinuje real-time akci se sestavováním balíčků a rogue-like prvky.

Za připomenutí ještě stojí, že od 28. října je v PC Game Passu povedená strategie Age of Empires IV. A v prosinci se můžeme na xboxech i PC těšit na střílečku Halo Infinite, která nedávno představila svůj otevřený svět (trailer zde).