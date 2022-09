Seriál podle Cyberpunku je tak skvělý, že se lidé ve velkém vracejí ke hře

Proti produkci Netflixu lze mít spoustu výhrad, ale minimálně na poli anime adaptací herních značek odvádí práci na výbornou. Po Castlevanii (náš článek), Zaklínači (náš článek), Dragon’s Dogma nebo Tekkenovi (náš článek) jsme tak nějak tušili, že ani seriál ze světa Cyberpunku 2077 nebude průšvih, že se od něj ovšem nedokážeme odtrhnout a zhltneme ho prakticky na posezení, to jsme nečekali.

Nenechte se zmást kresleným zpracováním, Edgerunners jsou poměrně syroví.

Příběh chudého outsidera Davida, který se stane součástí gangu kybernetických žoldáků Edgerunners, přitom s hrou sdílí jen svět, lépe řečeno město Night City, jinak je ryze soběstačný a bude fungovat i kdybyste snad předlohu neznali (což by tedy byla obrovská škoda, viz naše recenze).

O jeho výrobu se postaralo slavné japonské studio Trigger (například Kill la Kill nebo Little Witch Academia), takže to proklatě dobře vypadá, je to poměrně syrové, co se zobrazení násilí a erotiky týče, a díky skvělé práci s hudebním podkresem i proklatě cool. Tomu ostatně odpovídají i první hodnocení: na Rotten Tomatoes mají Edgerunners aktuálně 100 % hodnocení, u nás na ČSFD solidních 86 %, mně osobně to dokonce baví i víc než loňský hit Arcane (viz náš článek).

Co je pro vývojáře z CD Projektu ještě důležitější, je obnovený zájem o původní hru. Během uplynulého víkendu se počty hráčů na Steamu zvýšily několikanásobně oproti průměru posledních měsíců, když ze zhruba 16 tisíců z konce srpna vyletěl počet souběžně hrajících přes 80 000.

Těžko říct, z jak veliké části jsou to nováčci a kolik se ke hře vrátilo těch původních, ale lidé jednoduše touží projít si kulisy distopického Night City po svých.

Z tohoto pohledu je škoda, že autoři neprovázali hru se seriálem o něco více, aktuálně se k Edgerunners pojí jen pár kosmetických doplňků pro hlavní postavu. Každopádně i dva roky od vydání se o Cyberpunku 2077 mluví ve velkém a my se nemůžeme dočkat slíbeného přídavku Phantom Liberty, který by měl vyjít někdy v průběhu příštího roku (viz náš článek).