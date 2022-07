Zlo od Netflixu. Resident Evil: Lék s černošským Weskerem je katastrofální

Nejslavnější série hororových videoher Resident Evil je nejčastějším herním materiálem, kteří se snaží filmaři převést na stříbrná plátna nebo streamovací služby. Od předlohy hodně vzdálenou a dosti akční sérii režiséra Paula W. S. Andersona s jeho manželkou Millou Jovovichovou v hlavní roli netřeba dlouze představovat. I přes své nevalné kvality, kvůli nimž lze za opravdu dobrý ze všech šesti dílů označit jenom ten první, vydělala v přepočtu kolem 30 miliard korun. Kromě ní jsme se loni dočkali další hrané adaptace. K tomu vůbec ne marné a docela i věrné.

Jenže na Resident Evil: Raccoon City moc lidí do kina nešlo, na čemž se nemalou měrou podílel i covid. Sami si moc dobře pamatujeme návštěvu poloprázdného kina s respirátorem na tváři, kam by nás bez očkování nepustili. Opomenout nemůžeme ani kraťas 4D Executor a trojici animovaných filmů Rozklad, Zatracení a Vendeta, které doplnil seriál Netflixu Infinite Darkness zpracovaný stejným stylem.

Netflix řádí

Nyní se o slovo přihlásil opět Netflix. Tentokrát s úplně prvním hraným seriálem ze světa Resident Evilu. O tom jsme už psali v souvislosti s obsazením černošského herce Lance Reddicka do role blonďáka až árijského vzhledu Alberta Wesker. Z toho jsme byli slušně řečeno nemile překvapeni, protože o své nadřazenosti přesvědčený arogantní Wesker je v našich očích nácek. Vše důležité jsme však o tomto castingu z pekla už napsali. Takže jaký Resident Evil: Lék (v originále jen Resident Evil) je?

Jsme rádi, že jsme k seriálu přistupovali od začátku s nulovými očekáváními a předběžným despektem. Díky tomu nás neměl šanci zklamat. Jde totiž o nejdrsnější prznění celé značky, co se filmového nebo seriálového zpracování týče. Toto je Netflix ve své nejhorší podobě. Přehnaná diverzita a politická korektnost zde dostávají více prostoru než děj a těžení z bohaté předlohy. Ta je trestuhodně nevyužita!

Lance Reddick a Albert Wesker Resident Evil: Lék

Děj Resident Evil: Odehrává se ve dvou časových liniích. Jedna je umístěna do současnosti, kdežto druhá do postapokalyptické budoucnosti roku 2036. Prolínání dějových linek funguje překvapivě dobře. Horší je to s příběhem samotným. Pojednává o Jade a Billie Weskerových – zvláštních dvojčatech z umělého oplodnění. Vajíčka poskytly pro jejich početí dvě různé dárkyně, tudíž je Jade černoška a Billie vypadá spíš jako Asiatka. Jejich otcem přitom není nikdo jiný než Albert Wesker, který se svými dětmi přijíždí v současnosti do města New Raccoon City v jižní Africe.

Nechybí poznámky jako „Jsme v Africe, je tu moc bělochů“. Celá dějová linka v roce 2022 je částečně teenage drama. Proč? ptáte se možná. Protože Netflix. Evidentně chtěli tvůrci zaujmout více náctileté než letité fanoušky herní série, která je tu s námi již 26 let. Druhá dějová linka v budoucnosti lehce připomíná Andersonovu filmovou ságu.

Zlatá Milla Jovovichová

Resident Evil Spojené státy americké, 2022 Hrají: Ella Balinska, Lance Reddick, Siena Agudong Hodnocení: 20 %

Jade se v ní snaží nalézt lék na T-Virus, který mění lidi v krvelačné zombie. Postapokalyptická část příběhu nabízí více akce. Ale hororu? Je tu dost násilí, všude teče krev, ale že by se divák při sledování bál? Ne. Bát se může tak maximálně scenáristických ptákovin nebo pošpinění značky Resident Evil. Myslíme si, že většina hráčů a diváků si ještě s láskou zavzpomíná na Millu, jak metala v latexovém sado maso oblečku salta v bullet timeu.

Resident Evil: Lék je dílem, které si rozehrává ve známém rybníčku svou vlastní hru. To je přístup, který sice jednou prošel Andersonovi, ale fanoušci ho obvykle nemusejí. Netflix tentokrát šlápl hodně vedle. Sice tu je Albert Wesker, Umbrella, několik fajn narážek a známých monster, ale to je tak všechno. Namísto více loru tu máme strasti dospívání, lesbickou jógu s malou kozičkou a (elektro)popový soundtrack.

KLADY ZÁPORY Proplétání dvou dějových linek překvapivě funguje S předlohou to má pramálo společného Pár příjemných odkazů na videohry Mdlé herecké výkony Známá monstra Špatné digitální efekty Chabé masky zombií (Elektro)popový soundtrack! Cože? Trapně vulgární Špatný dabing i titulky

Všichni fanoušci Resident Evilu přece vědí, že hororovou atmosféru jejich kultu navodí nejlépe líbivý popík. Ach jo. A to se dokonce na soundtracku podílel elektronický mág Deadmau5. Hrůza. Herecké výkony jsou mdlé. Nejlepší je jednoznačně Lance Reddick, i když i k němu máme výhrady. Zbytek rasově diverzního obsazení sice splnil Netflixu kvóty, ale moc se nepředvádí.

Otřesné jsou taktéž speciální efekty. Digitální monstra vypadají neskutečně uměle, mnohdy až směšně. Co se zombií, jejichž nejvýraznějším prvkem jsou zde puchýře, týče, je to taktéž bída. Sice jde o herce s make-upem, ale ten nedosahuje kvalit dnešních maskérských standardů. Už jsme o tom psali, ale v tomto směru rozdrtil konkurenci seriál Živí mrtví (The Walking Dead). Vysílá se už 12 let a kvalita masek i pohybu zombií, kterou nabízí, je někde úplně jinde. Diváci si na ni zvykli a cokoliv horšího, což je v podstatě vše, jim není dobré.

Resident Evil: Lék Resident Evil: Lék

Co ten slovník?

Co nás taky dost štvalo, nebo, jak by v tomto seriálu řekli, sr*lo, byla zbytečná vulgarita. Nejsme žádné citlivky, ale v Resident Evil: Lék se to hemží nadávkami tak okatě, že by se za zdejší slovník nestyděli ani dlaždiči. Sprostou mluvu bychom pochopili u Grand Theft Auta, ale proč zrovna Resident Evil? Trapas.

Resident Evil: Lék Resident Evil: Lék

Seriál je dostupný až v 4K rozlišení s podporou HDR, ale že by byl vizuál kdovíjak úchvatný, se říct nedá. K dispozici je s českým dabingem i titulky. Obojí stojí za starou belu, za což mohou nejenom dabéři, ale taktéž šílený překlad. Suma sumárum tu máme seriál, který může opravdové fanoušky Resident Evilu tak maximálně pořádně nakrknout. Za co? Vážně, co jsme komu udělali, že nám pod hlavičkou jedné z nejlepších sérií videoher servírují filmové a seriálové braky toho nejhoršího kalibru? To nejlepší, co můžete udělat, je Resident Evil: Lék ignorovat. O nic nepřijdete.