Méně než jedno procento předplatitelů Netflixu hraje denně jeho hry

Hry v nabídce Netflixu Arcanium: Rise of Akhan

Asphalt Xtreme

Before Your Eyes

Bowling Ballers

Card Blast

Dominoes Café

Dungeon Dwarves

Dragon Up

Výbušná koťátka

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Into the Breach

Into the Dead 2: Unleashed

Knittens

Krispee Street

Mahjong Solitaire

Moonlighter

Poinpy

Relic Hunters: Rebels

Shatter Remastered

Shooting Hoops

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Teeter (Up)

This is a True Story

Townsmen – A Kingdom Rebuilt

Wonderputt Forever