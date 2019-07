Za mimozemšťana si nezahrajete. Přesto nové Star Wars nutí vzpomínat

Na první pohled by se mohlo zdát, že Electronic Arts, potažmo Respawn Entertainment, který má vývoj novinky Jedi: Fallen Order na starost, vzal svět Star Wars a vytvořil v něm další díl Uncharted. Alespoň tak působily první ukázky na veletrhu E3. Je to hra prošpikovaná lezením, skákáním a prozkoumávání, ale zároveň se u toho dočkáte i pořádné porce akce. Jenže tyto ukázky v nás zároveň vzbudily i trochu nostalgie po zapomenuté klasice.



Star Wars jsou kultem, který samozřejmě nemohl minout ani svět her. S touto tématikou máte na výběr celou řadu titulů, od MMORPG Old Republic či jeho offline předlohy Knights of the Old Repubilc až po poctivé akční hity typu Republic Commando, Battlefront nebo Force Unleashed. Pokud bychom však měli zmínit sérii s tématikou Star Wars, která se nám vryla do paměti, je to nepochybně Jedi Knight. A právě Jedi: Fallen Order s ní může mít leccos společného, zejména v rovině hratelnosti.



Nejprve trochu kontextu. Jedi Knight je série her, která sahá zpět až do roku 1995, kdy byl pro PC, Mac a PlayStation vydán první díl s podtitulem Dark Forces. Hráč se ujal role bývalého vojáka impéria Kyla Katarna a provázel jej až do posledního dílu s podtitulem Jedi Academy (zde už zastával vedlejší nehratelnou postavu). Celkem v této sérii vyšly čtyři hry a jedno rozšíření: Dark Forces, Dark Forces 2, datadisk Mysteries of the Sith, Jedi Outcast a Jedi Academy. Pátý díl s podtitulem Brink of Darkness byl sice naplánovaný, ale studio LucasArts jej nakonec zrušilo.



Zatímco první díl byl jen čistokrevnou střílečkou z pohledu první osoby, v Dark Forces 2 už se hráč dostal i ke světelnému meči. Tuto herní mechaniku naplno rozvinuly zejména díly Jedi Outcast a Jedi Academy, které také položily pevné základy herního stylu z pohledu třetí osoby a velkého důrazu na boj se světelným mečem. Později tohoto pojetí využily i hry jako Force Unleashed, Battlefront, Knights of the Old Republic (byť ve pojetí taktického RPG) a nyní také připravovaný Jedi: Fallen Order.



Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II Star Wars Jedi Knight: Jedi Outcast

Po stránce hratelnosti šlo o velice dobře navrženou kombinaci akrobacie, používání Síly a triků se světelným mečem. Kyle Katarn pod vaší kontrolou dělal přemety a vysoké skoky, používal celý repertoár triků jako odstrkávání nepřátel na dálku, útok sršením blesků z rukou nebo zpomalování času. Zároveň uměl světelným mečem odrážet laserové střely, házet jej na dálku a provádět nejrůznější bojové kombinace.



Když se podíváme na Jedi: Fallen Order, jsme jako doma. Cal Kestis, hlavní hrdina této hry, umí většinu triků známých už z dob Jedi Knight. Je nadaný akrobat, umí všestranně zacházet se Silou (v ukázce bylo hojně využívané právě zpomalení času) a zároveň se světelným mečem umí spoustu kousků jako právě Kyle Katarn. Například hod na dálku, odražení paprsku a několik bojových stylů. Mohli bychom samozřejmě dodat, že většina z těchto schopností se objevila i ve hrách Force Unleashed, ty však byly daleko divočejší, skoro bychom je až prakticky neomezenou silou hlavního hrdiny Starkillera nazvali jako servisem pro fanoušky.



Kyle Katarn byl oproti tomu „sympaťák, který náhodou objevil Sílu“, čímž se dostáváme k druhému bodu: zasazení herního příběhu. Příběh Kyla Katarna se odehrává až po ději původní trilogie a v podstatě jej dále rozšiřuje, ovšem s rozdílným vývojem událostí, než které popisují nové filmy z „Disney éry“. Kyle na nás působí stejně jako Cal více „uvěřitelně“ a ne jako všemocný Starkiller. Ačkoliv nevíme přesně, jakým směrem se bude příběh Jedi: Fallen Order ubírat, Cal bude z prvních dojmů také spíše tím „sympaťákem se světelným mečem“.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy Star Wars Jedi Knight: Jedi Outcast

Jsou tu samozřejmě i rozdíly, které na podobnosti trochu ubírají. V první řadě jsme už na úvod upozornili, že na nás Jedi: Fallen Order dýchl dojmem sci-fi Uncharted svým nepřeberným množstvím lezení, skákání, houpání se na lanech a podobně, to ovšem není v zásadě nic špatného. Respawn ovšem musel trochu ubrat i na realističnosti, aby si jakožto produkt Disney zachoval svou nálepku „family friendly“, tedy přístupné pro celou rodinu. Zatímco v Jedi Knight jste mohli světelným mečem (v duchu původních filmů) imperiálním vojákům odsekávat končetiny, v Jedi: Fallen Order rozpůlíte leda tak robota nebo obřího pavouka.

Povedené Jedi Academy nám také dovolilo si poměrně volně vybrat hlavního hrdinu. Mhli jste hrát nejenom za člověka ale také za čtyři mimozemské rasy. Přizpůsobení jde i tak daleko, že si následně můžete vybrat ještě oblečení a posléze i typ a barvu světelného meče. V Jedi: Fallen Order jste zkrátka člověk Cal a tím také zůstanete (alespoň podle toho, co se dosud ví). Dokonce nemůžete hrát ani kladnou či zápornou roli (světlá/temná strana Síly), budete zkrátka dobrák a hotovo. Alespoň, že bude ve hře možnost si vybrat typ a barvu světelného meče.

Autoři hry absenci možnosti výběru hlavní postavy, která by se ve světě Star Wars určitě nemusela omezovat jen na lidskou rasu, komentovali s důvodem, že by se hráči nemohli s hrdinou tolik ztotožnit. Samozřejmě, že se také objevila i celá řada stížností ze strany progresivní hráčské komunity, že je Cal „zase další nudný bílý muž“, ale to už je v poslední době trochu standardem.



Ve výsledku nám však záleží hlavně na těchto aspektech: dobrý příběh, vyladěný gameplay a co možná nejméně placeného obsahu. Pokud naplní Jedi: Fallen Order tato očekávání, dočkáme se dalšího kvalitního přírůstku do světa her ze Star Wars a důstojného nástupce nejenom série Jedi Knight, ale dobrodružných her jako takových.