Příběhový Jedi: Fallen Order bude k vidění na EA Play

Z Jedi: Fallen Order jsem prozatím viděli pouze příběhový trailer a dozvěděli jsme se, že hra se obejde bez multiplayeru i mikrotransakcí (více čtěte na Bonuswebu zde). První oficiální gameplay uvidíme 7. června v rámci startu EA Play.

EA letos vynechává tradiční tiskovou konferenci navázanou na herní veletrh E3 v Los Angeles. Akci tak k večeru zahájí série streamů, během nichž uvidíme nové ukázky z her a komentáře vývojářů. Další dva dny, tedy v sobotu 8. června a v neděli 9. června, si návštěvníci budou moci vyzkoušet hry od EA.

Mark your calendars, your first look at #StarWarsJediFallenOrder gameplay will be next month at EA Play and E3! More details to come. #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/NZhVEpJG7m