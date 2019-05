Příští Star Wars trilogie by mohla být na motivy hry Knights of the Old Republic

Oba díly Knights of the Old Republic jsou obecně vnímány jako jedny z vůbec nejlepších her ze světa univerza Star Wars (viz naši dobovou recenzi). A to navzdory tomu, že v nic nenajdeme žádné postavy známé z původní filmové trilogie.

EA mají pod palcem práva na Star Wars i studio Bioware. A udělají Anthem.

Odehrávají se totiž daleko před ní, v době tzv. Sithských válek. Fanoušci již roky volají po novém dílu, ale k tomu s největší pravděpodobností už nikdy nedojde. To však neznamená, že bychom se s oblíbenými hrdiny z „KOTORu“ již nikdy nesetkali. Podle serveru Buzzfeed byla totiž scenáristka Laeta Kalogridisová (např. filmy Alita: Bojový Anděl, Prokletý ostrov nebo seriál Altered Carbon) pověřena napsáním zápletky rovnou tří navazujících filmů vycházejících z tohoto světa.

Okamžitě se tak vyrojily spekulace, že by tento scénář mohl být předlohou slíbené Star Wars trilogie, jejíž první díl by měl jít do kin v prosinci roku 2022. Postarají se o ní David Benioff a D.B. Weiss, tvůrci seriálového megahitu Hra o trůny.