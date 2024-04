S remakem kultovních Knights of the Old Republic se stále počítá

Knights of the Old Republic z roku 2003 jsme před pár lety vyhlásili jako tu vůbec nejlepší hru ze světa Star Wars a nenašel se nikdo, kdo by naší volbu rozporoval. Geniální RPG s nevídaně rozmáchlou výpravou, propracovaným soubojovým systémem a hlubokým příběhem s jedním z nejlepších zvratů v dějinách videoher (viz naše dobová recenze) si zamilovaly miliony hráčů, takže když byly oznámeny plány na vytvoření remaku, který by tento klenot představil i novým generacím hráčů, vypukly oslavy.

Ovšem předčasně, na dlouhou dobu to totiž byla poslední dobrá zpráva, která ze švédského vydavatelství Embracer přišla. Finanční problémy ho totiž donutily k velkému výprodeji mnoha z interních studií, které v posledních letech nakoupilo a tak se otevřeně spekulovalo, že vývoj nového „Kotoru“ byl pozastaven (viz náš článek).

Naděje ovšem stále existuje! Po letech mlžení hra skončila u studia Saber Interactive a to ji pomohlo zachránit. Jeho CEO Matthew Karch v rozhovoru pro magazín IGN uvedl, že přestože se v médiích v posledních letech uváděl opak, tak hra „žije, daří se jí dobře a my se snažíme, abychom překonali očekávání spotřebitelů.“

Samozřejmě i v tomto případě platí okřídlené „slibem nezarmoutíš,“ ale situace v tuto chvíli vypadá daleko pozitivněji. Ať už je to ovšem jakkoliv, jisté je, že letos ani příští rok si hru stejně nezahrajeme.