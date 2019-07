Nové Need for Speed vyjdou ještě letos, odhaleny budou na GamesComu

Poslední díl Need for Speed s podtitulem Payback vyšel v listopadu 2017 a vůbec se nepovedl. Ostatně, přečtěte si naší recenzi na Bonuswebu. Napraví nový díl pověst kdysi slavné značky?

Z aktuální finanční zprávy Electronic Arts vyplývá, že nový díl vyjde někdy mezi letošním říjnem a prosincem. Prozatím sice nebyl oficiálně oznámen, nicméně provozní ředitel EA Andrew Wilson potvrdil, že hra bude odhalena na GamesComu v německém Kolíně. Ten proběhne od 20. do 24. srpna.

Díky leaku rakouského obchodu Gameware (via IGN) známe pravděpodobný název. Nový díl by se mohl jmenovat Need for Speed Heat. Žádné další informace obchod nezveřejnil.

Star Wars Jedi: Fallen Order Plants Vs. Zombies 3

Co se dalších her týče, EA na letošek kromě sportů chystá akci Star Wars Jedi: Fallen Order a mobilní Plants vs. Zombies 3. Podle britského Eurogameru vzniká ještě další díl střílečky PvZ: Garden Warfare s datem vydání do března 2020.