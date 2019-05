Skutečný game over. Hráči na internetu truchlí za své offline spoluhráče

„Můj bratr umřel v roce 2012. Sem tam se i tak dívám na jeho profil na Steamu,“ píše jeden z uživatelů serveru Reddit. To, co začalo jen jako vtipný obrázek, se rozšířilo jako internetový mem s názvem „naposledy online: před pěti lety“, u kterého pravidelně hráči v komentářích vzpomínají na své padlé kolegy. Asi nejvážnější diskuze na toto téma se pravidelně objevují na diskusním serveru Reddit.

„Můj kamarád, se kterým jsem se seznámil v jedenácti letech, mi ukázal žánr JRPG a hry, na které bych jinak normálně nenarazil. Před pár lety ho zastřelili. Nikdy se nedočkal Kingdom Hearts 3,“ svěřuje se další uživatel Redditu. Jsou to nejsmutnější příspěvky v těchto debatách a zpravidla i ty, které si vyslouží nejvíce sympatií.

Kingdom Hearts III Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2

Z některých příspěvků až mrazí. Našel se třeba člověk, který vzpomíná na svou spoluhráčku ze hry Rainbow Six: Vegas 2, se kterou později i navázal vztah na dálku. Když se rozešli, skončily i jejich společné hry. O několik let později se dozvídá, že spáchala sebevraždu.

Najdou se ale i úsměvné postřehy: „Jdeme s přítelkyní zítra na rande,“ cituje další uživatel svého spoluhráče, který je offline od roku 2015. „Přiznávám se, od doby, co jsem přešel na PC, se moje konzole už jen tak válí. Občas se kvůli tomu cítím špatně,“ vysvětluje jiný uživatel, což je vlastně také celkem častým důvodem, proč se někdo už znovu nepřipojí: zkrátka odejde na jinou platformu.

V nepřeberném množství smutných komentářů se ale dá narazit i na ty se šťastným koncem: „Šel jsem do armády a ztratil kontakt se všemi mými spoluhráči z NHL od EA. Asi po osmi letech jsem zahlédl přezdívku jednoho z nich zde na Redditu. Nakonec jsme se nedávno spolu šli podívat na skutečný zápas v hokeji.“



NHL 18 (PS4) WoW: Burning Crusade

Diskusi rozpoutal i příspěvek z fóra o hře World of Warcraft. Po dlouhé pauze a návratu do hry musel jeden z hráčů vymazat ze svého seznamu přátel celkem osmnáct lidí, protože jejich účty byly už neaktivní či vymazány. Svůj příspěvek pojmenoval „smutný svět (Warcraftu)“. Do World of Warcraft dokonce vznikly i speciální doplňky, které vám pomohou odhalit přezdívky hráčů, kteří už nemají aktivní účet (WoW je neumožňuje zobrazit).

Právě starší on-linovky bývají nejčastějším místem, kde hráči objevují jen prázdné seznamy přátel. Některé, jako právě WoW, už vystřídaly několik generací hráčů, přičemž ta skutečně původní ve hře figuruje čím dál tím méně, jiné zcela skončily. Na nostalgii občas těží různé neoficiální servery, které nabízí starší verze hry, aby se vzpomínky daly alespoň částečně oživit. Starou skupinu přátel dohromady ani to ale vrátit nemusí.



Za zkoušku to ale vždy stojí. Oprašte třeba tituly jako Team Fortress 2 nebo Unreal Tournament a pozvěte staré známé. Pořád se dá zažít u hraní takových starších pecek spousta zábavy, jen se zařizováním bude po letech si trochu víc práce. My jsme zrovna nedávno hráli právě TF2 a musíme uznat, že i po letech má stále šťávu. Stačí i jeden spoluhráč, který pamatuje staré dobré časy, a o zábavu je postaráno.