Vylepšený Portal s RTX vás vyvede z iluze, že máte výkonné PC

PC hráči si za poslední dva roky prošli peklem. Kdo chtěl postavit výkonné PC, musel si za novou grafickou kartu opravdu nechutně připlatit, a to ještě v případě, že v obchodech bylo vůbec co kupovat. Poslední půlrok už situaci vcelku uklidnil, ale ani tak se nedá říct, že by najednou všichni běželi do obchodů pro moderní grafickou kartu. Když se tedy objeví hra, jako je Portal RTX, je na místě se ptát, kdo si ji dnes vlastně má šanci pořádně užít.

Teď vám asi může připadat trochu zvláštní, proč by Portal, hra původně vydaná v roce 2007, mohl být najednou takovým postrachem herních PC. Navíc když nejde o žádný remake, ale pouze o nasazení ray-tracingové technologie a detailnějších textur, přičemž základ zůstává úplně stejný. Právě v onom ray-tracingu a jeho pokročilém stupni vykreslování však tkví onen problém.

Autoři doporučují, abyste pro hraní Portalu RTX měli PC s grafickou kartou Nvidia RTX 3060 nebo lepší. Ta se sice neřadí mezi ty úplně nejsilnější modely, ovšem i tak jde o pokročilou kartu, kterou aktuálně seženete asi za devět tisíc korun. Jenže pozor, realita je taková, že naprosto otřesné výsledky hlásí nejenom majitelé modelu RTX 3060, ale i lepších 3070, a dokonce i 3080. Portal RTX je v podstatě navržen tak, aby dobře fungoval na těch nejlepších herních bestiích od Nvidie – RTX 4080 a 4090. No a majitelé modelů od AMD se mohou jít klouzat, ať už mají v PC cokoli.

Na kartách série 30XX si v podstatě můžete nechat o nativním rozlišení 4K nebo i jen 1440p zdát a zapnout dopočítávání obrazu přes technologii DLSS, aby se vám hra vyhoupla na nějaké přijatelné FPS. My jsme hru zkoušeli na kartě RTX 3070Ti a v nativním 1440p nám hra mnohdy padala k hranici 20 FPS, což je naprosto nehratelné. S DLSS Balanced jsme se dostali už na přijatelnějších 40 FPS a DLSS Performance pak mezi 50 a 60 FPS.

Problém s vysokou náročností hry netkví jen v optimalizaci. Ano, hra není žádný oficiální projekt jeho tvůrců, nýbrž něco na pomezí modifikace a demonstrace možností nové technologie Nvidia RTX Remix. Právě ta stojí za vylepšením vizuální stránky této patnáct let staré hry, do které lze díky sadě specializovaných nástrojů vložit podporu ray-tracingu neboli přirozeného vykreslování světla a jeho odrazů na různých typech virtuálních povrchů.

Jenže právě ray-tracing je u moderních her vůbec největším žroutem grafického výkonu. Grafická karta musí vypočítat zdroj světla, všechny jeho možné odrazy a v reálném čase je měnit pro každý bod, který virtuální světlo vyzařuje v případě proměn v herním prostředí – pohybujících se objektů, pohybu slunce a podobně. Portal je navíc hrou, která se v podstatě celá odehrává v testovacích místnostech plných reflektivních povrchů a s mnoha různými zdroji světla.

Moderní hry s podporou ray-tracingu navíc tuto technologii mnohdy využívají jen kvůli určitým prvkům, třeba stínům, odrazům nebo paprskům světla. Něco hry vylepšují víc, něco méně a vše si jde manuálně vyladit v nastavení. Portal RTX ovšem ukazuje v podstatě extrémní případ použití, kdy jede ray-tracing naplno a zkrátka zkouší limity výpočetního výkonu PC hardwaru.

K tomu si připočtěme ještě nové textury, které jsou vylepšené na kvalitu pro zobrazení v rozlišení 4K, a zkrátka je tu zaděláno na problém u každého, kdo nemá extrémně dobrou PC sestavu. Ano, samozřejmě je možné ubrat rozlišení (někteří Portal RTX hrají ve 720p nebo dokonce 480p) a užít si ray-tracing při trochu lepších FPS… ale není to ono.

Hra má aktuálně na Steamu smíšená hodnocení od hráčů, kteří si stěžují právě na to, že ani s výkonným hardwarem nemají jistotu, že bude obraz plynulý. Vedle toho jsou nejčastější stížnosti na pád hry, což jsme ovšem při hraní nezaznamenali. Je rozhodně důležité mít nainstalované nejnovější ovladače grafické karty, které mohou pomoct předejít pádu i horšímu výkonu.

Když dáme všechny zmíněné problémy stranou, Portal RTX vypadá opravdu parádně. Sami se musíme kochat pořízenými obrázky ze hry a připouštíme, že ray-tracing je skutečně next-gen funkcí. Rozdíl mezi původní verzí a novinkou RTX je ohromný, ovšem zároveň je to pořád vlastně úplně stejná hra. Teď si tedy ještě dát víc práce s optimalizací a myslet i na ty, kteří nemají grafické karty za čtyřicet tisíc korun.