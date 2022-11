Podívejte se, jak bude vypadat legendární Portal s technologií RTX

Společnost nVidia klade důraz na technologii RTX, která velmi zjednodušeně řečeno umožňuje daleko věrnější nasvícení scény. Kromě nových hitů ji pak implementuje i do starších her, které tím výrazně graficky vylepšuje. Nyní takto došlo i na legendární logicko akční hru Portal. Pro všechny její majitele bude update zadarmo od 8. prosince, podmínkou je, že na to musejí mít hardware.