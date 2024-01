RECENZE: PlayStation Portal je zbytečnost i výborný doplněk k PlayStationu 5

Mainstreamoví výrobci se obvykle snaží se svými produkty zasáhnout co největší množství lidí. PlayStation Portal do této kategorie nepatří. Většina lidí pravděpodobně neuvidí smysl kupovat si za 5 390 korun handheld, jehož jedinou funkčností je streamování her z domácího PlayStationu 5. Není to nástupce PS Vity, ale tzv. remote play zařízení, které se bez PlayStationu 5 a připojení k internetu neobejde. Jenže je tu část lidí, která na PlayStation Portal nedá dopustit. Netuším, kolik kusů bylo pro Česko alokováno, ale první várka se okamžitě vyprodala.

Možná si vzpomenete na nepříliš úspěšnou konzoli Wii U od Nintenda. Součástí byl ovladač s obrazovkou (Gamepad), který ve vybraných hrách zobrazoval doplňující informace, nicméně šlo ho využít i pro vlastní hraní samostatně, pokud byla televize právě obsazená. To byla asi chvíle, kdy jsem plně propadl závodům Mario Kart 8.

PlayStation Portal není samostatně funkční konzole, ale handheld určený pro streamování her z PlayStationu 5. Že může být fajn zahrát hru z televize také na handheldu, mi před lety ukázalo komerčně nepříliš úspěšné Wii U. Takto vypadá Gamepad z Wii U vedle PlayStation Portalu.

Jenže zatímco Wii U komunikuje s Gamepadem přímo, PlayStation Portal vyžaduje wi-fi a připojení k internetu. Miminem je rychlost 5 Mb/s, Sony ovšem doporučuje 15Mb/s (a sám bych doporučil ještě víc). Výhodou je, že pokud si necháte PlayStation 5 doma zapnutý, můžete hrát na Portalu i mimo domov – samozřejmě za předpokladu velmi dobrého připojení k internetu. Ale o tom později.

Můžete namítnout, že dedikovaný handheld je zbytečnost, protože pro remote play / streaming lze využít jiná zařízení, například tablet. To je samozřejmě pravda, nicméně z vlastní zkušenosti to nebylo úplně ono. Například streamování na iPad Mini 6 není nic moc, co se zařízení třetích stran týče, nejlepších výsledků jsem dosáhl se Steam Deckem, ovšem za cenu řady nastavování.

Žádné složité nastavování. PlayStation Portal zapnete, připojíte k PlayStationu 5 a můžete hrát. Doma vše šlapalo parádně.

Kouzlo PlayStation Portalu je i v tom, že ho zapnete, připojíte se a hrajete. V rukách svíráte ten samý ovladač DualSense, jak jste zvyklí z hraní na PlayStationu 5, včetně všech jeho „smyslových“ funkcí (haptická odezva a adaptivní spouště). Jen se nedíváte na televizi či jiný zobrazovač, ale 8palcový displej zasazený doprostřed mezi dvě části ovladače. Dotykovou plochu nahrazuje dotykový displej, tlačítko playstation je po levé straně a nezapomnělo se ani na mikrofon.

PlayStation Portal jsem vyzkoušel v několika modelových situacích. Doma mám poměrně rychlý pevný internet, nicméně už před lety jsem přepnul wi-fi na jiný kanál, protože žiji v husté zástavbě a docházelo k rušení.

Test č.1

Připojení PlayStationu 5: kabel

Další využití wi-fi: Netflix

Místo: domácnost

Dojem: Toto je modelová situace. Televize je obsazená, jiný člen domácnosti sleduje pořad skrze streamovací platformu. Obraz na PlayStation Portalu je krásně ostrý, plynulý, zážitek je v podstatě srovnatelný. Jednou za čas nastane jemné zaškobrtnutí, ale není to něco, co by vyloženě kazilo zážitek z hraní. S žádnou hrou jsem neměl problém.

Test č.2

Připojení PlayStationu 5: wi-fi

Další využití wi-fi: Netflix

Místo: domácnost

Dojem: Některé hry bez problémů, u jiných je občas cítit drobný input lag. S nějakým menším zaškobrtnutím už se setkávám častěji. Na kompetitivní hraní to není, pro běžné hraní je to ovšem pořád použitelné.

Test č.3

Připojení PlayStationu 5: wi-fi

Další využití wi-fi: download na PlayStationu 5

Místo: domácnost

Dojem: Citelný input lag a zadrhávání / rozpadávání obrazu. Toto by nešlo.

Test č.4

Připojení PlayStationu 5: kabel

Další využití wi-fi: žádné

Místo: restaurace, mobilní 4G (čtyři čárky z pěti)

Dojem: Ačkoliv obraz se většinou nerozpadá, zadrhává se a input lag je patrný. Toto by nešlo.

Test č.5

Připojení PlayStationu 5: kabel

Další využití wi-fi: žádné

Místo: restaurace, veřejná wi-fi

PlayStation Portal na veřejné wi-fi obvykle skvělý herní zážitek není, ale najdou se i výjimky.

Dojem: Výsledek je o něco lepší než u 4G hotspotu přes mobil, nicméně ovládání je těžkopádnější. Na hraní NHL to není, ale třeba Yakuza: Like a Dragon s tahovými souboji by na tom hrát šla.

Test č.6

Připojení PlayStationu 5: kabel

Další využití wi-fi: žádné

Místo: redakční wi-fi

Dojem: Redakční wi-fi sdílí řada lidí, výsledkem je, že PlayStation Portal je v podstatě nepoužitelný.

Test č.7

Připojení PlayStationu 5: kabel

Další využití wi-fi: žádné

Místo: kavárna, veřejná wi-fi

Dojem: Není to na sto procent, ale stále použitelné. Lepší než v předešlé restauraci.

Závěr: Pokud máte slušný internet a nerušený signál, doma pošlape vše, jak má. Pro nejlepší zážitek je třeba mít připojený PlayStation 5 kabelem přímo do routeru. Mimo domov pak záleží na kvalitě wi-fi, nicméně tuto variantu bych spíš bral jako bonus než primární důvod k nákupu.

Ačkoliv jsem se základní funkčností spokojený, PlayStation Portal má i své mouchy. Je třeba znovu dodat, že to není nic jiného, než Remote Player. Kromě základního menu, které obsahuje nastavení pro síť, systém, zobrazení & jas a ovladač tu není žádná nadstavba, které by uměla něco navíc.

PlayStation Portal obsahuje minimalistickou nadstavbu se základním nastavením. Lze zde například vypnout haptickou odezvu či světla u ovladače.

Trochu zarážející je absence podpory streamování her v rámci služby PlayStation Plus Premium. Ačkoliv to po technické stránce chápu, že nedává smysl streamovat hry do PlayStationu 5 a posléze do PlayStation Portalu, přeci jen bych čekal nějaké přímé řešení, právě třeba v rámci nadstavby systému na PlayStation Portalu.

Druhým bodem je obrazovka: 1080p LCD s obnovovací frekvencí 60Hz není žádné terno. Nejde ani tak o rozlišení či úhlopříčku – těch osm palců je velmi dobře zvolených. Spíš si postesknu, že jak si člověk jednou zvykne na OLED, už nechce zpět. Listopadové vydání Steam Deck OLEDu tak Sony asi příliš nepotěšilo.

PlayStation Portal se nabíjí přes USB-C.

Poslední postesk se týká přenositelnosti. V krabici je jen PlayStation Portal a kabel, bohužel chybí nějaké, byť i jen základní, pouzdro pro uložení. To lze číst i tak, že v Sony s přenášením moc nepočítají. Udávaná výdrž až osm hodin zřejmě počítá s vypnutím vibrací a nižším podsvícením, reálně jsem se během testování dostal na čtyři až pět hodin. Sluchátka lze připojit drátová, s Bluetooth je to trochu na dlouhé lokte, přímo to nejde. S hmotností 529 g jsem neměl problém, podpora pouze wi-fi 5 překvapí.

PlayStation Portal přesto hodnotím pozitivně, protože patřím do skupiny, která jeho funkčnost ocení. Je připraven hned k použití, bez nastavování, včetně zachování funkčnosti ovladačů DualSense. Na displeji se objeví portál, který vás záhy přenese do vaší PS5. Předpokladem je kvalitní připojení i wi-fi. Je zřejmé, že PlayStation Portal míří na užší cílovou skupinu, takže pokud vám vyhovuje Remote Play realizovaný jiným způsobem, či hrajete jen na pořádné televizi, tak tato novinka pro vás žádný smysl nemá. Je to na vás.