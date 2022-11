Nenechte si ujít. Deskový Pán prstenů: Jedovatý příslib má hodně co nabídnout

Kapitola I.

Deskovka Pán prstenů: Putování po Středozemi byla na našich stránkách představena už před více než dvěma lety. A to včetně expanze Stínové cesty, k níž se později přidalo povedené Válečné tažení. V obou případech šlo o fyzická rozšíření, tedy klasické herní boxy s bohatým obsahem nového materiálu, počítaje v to mapové dílky a stylové figurky. Ovšem stěžejním vkladem zmíněných expanzí bylo především zcela originální dobrodružství, jež hrdiny postupně zavedlo do různých, ale dobře známých koutů fiktivní Středozemě.

Jedovatý příslib je naproti tomu digitální rozšíření, nabízející pouze novou kampaň, kterou si za pár drobných můžete koupit například na Steamu. A pak, skrze doprovodnou aplikaci, povinné to softwarové vybavení k deskovce, následně zahrát. Vyjma samotné aplikace k tomu ještě potřebujete základní krabici Pána prstenů a taktéž výše citované Válečné tažení. Jak je z názvu odvoditelné, je to kompletně přeložené dobrodružství a jakkoliv má česká lokalizace některé dílčí vady a nedostatky, rozhodně je to vítaný a chvályhodný krok.