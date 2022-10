Český hráč zásadně upřednostňuje fantasy před sci-fi, říká expert na deskovky

Zkuste zmínit nejúspěšnější počiny z produkce Blackfire a co to vlastně znamená v řeči čísel?

Mimo naprosto veškerá měřítka je Dobble (rok vydání 2012). Statisticky má dneska minimálně jednu krabičku každá čtvrtá česká domácnost. V některých letech byla prodejní čísla napříč všemi verzemi i šesticiferná. Na druhém místě budou Výbušná koťátka a už s větším odstupem Dixit a za ním Jízdenky, prosím! ve všech možných variantách. U těchto her se pohybujeme v desítkách tisíc kusů ročně.

Aby byl daný titul úspěšný a vysloužil si dotisk, musí se jeho náklad „otočit“ v rámci 12 měsíců. Minimální náklad přitom bývá jeden tisíc kusů, ale v tomto množství je dneska většina her již nelokalizovatelná. Buď je nákupní cena příliš vysoká nebo uvedené množství generuje tak malý rozpočet na marketing, že se z toho nedá zaplatit lokalizace, nemluvě o důležité propagaci.