Ví, že ji stejně ukradnou, tak tvůrce sám připravil pirátskou verzi

Myšlenka vydat upravenou verzi hry speciálně pro ty, kteří si hru namísto koupě stáhnou, není nijak nová. Sami tvůrci někdy implementují do takovýchto verzí funkci, která se tváří jako bug a znemožní v určitém bodě hrát dál. Nebo hraní aspoň značně znepříjemní. Někteří si pak dokonce stěžují na oficiálním technickém fóru hry.

Tvůrce logického rychlíku Please Fix The Road na to jde ještě trochu jinak. „Pirátská verze bude obsahovat všechny startovní úrovně, ale žádné aktualizace. Žádné překážky. Na začátku je navíc píseň s pirátskou tematikou, pozměněná úvodní sekvence, pirátský obličej místo ikony možností ozubeného kola a žádost v nabídce možností o zakoupení hry,“ napsal na Twitteru tvůrce hry Ariel Jurkowski.

Jurkowski ví, že lidé by hru stejně pirátili, a říká, že se na ně nezlobí. PC Gameru přiznal, že jako dítě si hry také stahoval. Ve svém gestu vidí i prostor zviditelnit se. A kdo ví, možná se lidé slitují, jako v případě českého Poldy 7.

„Stejně by se pirátilo a nikomu to nevyčítám, je to tak, jak to je. Doufám, že aspoň někteří lidé toto gesto ocení, třeba z toho budu mít nějaké PR body,“ napsal dále na Twitteru.

Please Fix The Road je krásně minimalisticky zpracovaná logická hra. Cílem je opravovat silnice tak, aby se všechna auta, lodě a zvířata dostala z bodu A do bodu B. Sada nástrojů je v každé úrovni omezená. Naráz půjde manipulovat s více dlaždicemi a přesouvat celé úseky silnic, řek či železnic.

Hra vyjde během června na Steamu, Gogu (za deset dolarů, tedy zhruba 240 korun) a torrentech.